Ningún cargo de Compromís acude a la ceremonia

La entrega del galardón de la Fundación Manuel Broseta a una entidad que ha sido un verdadero azote para el separatismo catalán y que ha enarbolado la defensa de la unidad de España y de la Constitución no fue respaldada por ningún dirigente de Compromís. Ningún representante nacionalista, ni a nivel orgánico ni institucional, acudió a la ceremonia en la que sus socios de gobierno, los socialistas, estuvieron muy presentes. Tampoco asistió ningún representante de Podemos.

A diferencia de la convocatoria del año pasado, en la que sí estuvo presente Enric Morera, presidente de Les Corts y una de las cabezas visibles de la coalición, Compromís apostó por no acudir a la entrega de unos premios que ya habían criticado varios sus dirigentes.

A través de las redes sociales, Compromís se reafirmó ayer en su postura de no respaldar el acto en el que participaron sus socios de gobierno. Àgueda Micó, portavoz de Compromís y secretaria general del Bloc (partido mayoritario dentro de la coalición), fue clara: «El Palau de la Generalitat es un espacio de todos los valencianos y valencianas. Como tal, debería de estar abierto a aquellos que ayudan a fomentar la convivencia, y no a los que propugnan la división y el enfrentamiento en otros territorios. Un error que no nos representa».

Preguntado sobre esta ausencia y las críticas, José Rosiñol, presidente de SCC aseguró que en su asociación están «acostumbrados a este tipo de comentarios». Además, recordó que en el año 2014 el Parlamento Europeo les concedió el premio Ciudadanos Europeo y no asistieron «fuerzas políticas en contra de la diversidad».