Niega al juez irregularidades en adjudicaciones de Ciegsa

Máximo Caturla, ex secretario autonómico de Educación, negó ayer ante el juez cualquier tipo de irregularidad en adjudicaciones a empresas para la construcción de colegios en la Comunitat. El exsecretario autonómico de Educación descargó en los técnicos de la Consellelria de Educación la responsabilidad de las decisiones y trabajos realizados.

Caturla estaba citado a declarar en el Juzgado de Instrucción número 18 de València por la nueva pieza del caso Imelsa en la que se investiga el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública de construcción de centros educativos Ciegsa.

El ex alto cargo de Educación llegó a la Ciudad de la Justicia pasadas las 10.30 horas junto a su abogado y manifestó que no quería hacer ningún tipo de declaración. Comentó que lo que tenía que decir se lo indicaría al juez. También estaba citado en el juzgado Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública, pero su comparecencia se ha vuelto a aplazar una vez más.

Caturla, durante su declaración, aseguró que no recordaba muchas cosas, negó irregularidades en adjudicaciones y afirmó que no ha cobrado ni una comisión por nada. Asimismo, subrayó que ningún político le ordenó cualquier adjudicación: «Nadie me ordenó nada».

Caturla insistió en que todas las adjudicaciones y trabajos realizados eran correctos y pasaban por la supervisión de los técnicos, que daban el visto bueno para ejecutarlos. Junto a Caturla y Benavent, en esta pieza de Imelsa tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, entre otros.