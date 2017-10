Los nacionalistas desconfían del PSPV y rechazan firmar las cuentas de Egevasa Pleno de la Diputación de Valencia. / DAMIAN TORRES Compromís considera «altamente lesiva» la forma de gestionar la empresa de la Diputación de Valencia por parte de los socialistas ARTURO CERVELLERA Martes, 3 octubre 2017, 22:54

La relación entre PSPV y Compromís, los socios mayoritarios del gobierno de la Diputación de Valencia, ha sido complicada desde el primer momento. Durante los casi dos años y medio que lleva el Ejecutivo gobernando la administración provincial, el presidente Jorge Rodríguez ha tenido que hacer frente a varios asuntos que han distanciado a socialistas y nacionalistas. El último de ellos está relacionado con la Empresa General Valenciana del Agua Sociedad Anónima (Egevasa), ya que Compromís se ha negado a firmar las cuentas del último ejercicio por desconfiar del PSPV y su forma de gestión que consideran «altamente lesiva».

Así se refleja en un escrito firmado por Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputación y Josep Bort, diputado provincial, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. Los dos representantes de Compromís que actúan como vocales en el consejo de administración de Egevasa alegan diferentes motivos para desvincularse de las cuentas del órgano en el que Rodríguez actúa como presidente al ser el máximo representante de la institución provincial. Los nacionalistas no ven justificado que la empresa pública pague más de un millón y medio de euros a Aguas de Valencia S. A., con quien comparten la propiedad de Egevasa, en concepto de «gastos generaldes de administración y gestión» mientras cuentan con 91 personas dedicadas a cuestiones técnicas y otras 68 que están a cargo del trabajo administrativo.

Pero este no es el único argumento que se esgrime desde Compromís para no firmar las cuentas de los socialistas. Amigó y Bort también arremeten contra el informe anual por no hacer «ninguna referencia» a la deuda que el socio privado tiene con la empresa pública como consecuencia de la oferta económica que presentó la mercantil Vainmosa Cartera SL en concepto de «mejoras».

Los nacionalistas ponen sobre la mesa otro punto para evitar respaldar a sus socios de gobierno, que Egevasa «continúa teniendo actividad fuera de su ámbito territorial», la provincia de Valencia. La sociedad participa en la Unión Temporal de Empresas (UTE) de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Pego y en la empresa Aguas de Calpe, cuando ambos municipios forman parte de Alicante.

Estas son las primeras explicaciones que salen a la luz por parte de Compromís. En el pleno celebrado la semana pasada, Javier Berasaluce, concejal en el Ayuntamiento de Requena y diputado provincial del PP, pidió explicaciones por la falta de las firmas de los miembros del gobierno. Una situación que Compromís evitó responder en el hemiciclo y que fue justificada por el presidente de la Diputación alegando que cada partido toma sus propias decisiones.

Empresa con polémica

Egevasa es una empresa que en los últimos tiempos ha estado envuelta de polémica. En la actualidad hay un juicio oral abierto contra la sociedad por una de las piezas de la conocida como trama de asesorías, en la que se investiga una red con la supuesta implicación de varias administraciones que abonaron facturas por trabajos no ejecutados o que contemplaban precios muy por encima del mercado. José Antonio Sancho Sempere, exsecretario municipal del Ayuntamiento de Canet, y Marcial Alcalá, director de servicios jurídicos de Egevasa, están acusados de un delito continuado de cohecho en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Por su parte, a José Ignacio Maruenda, miembro de la Asociación Valenciana de Juristas (AVJ), se le señala como cooperador necesario de los presuntos delitos cometidos.

Además de este procedimiento abierto, la sociedad pública también fue cuestionada cuando Carmén Montón, consellera de Sanidad, colocó a Alberto Hernández, economista y marido de la consellera, como gerente de la empresa pública. Una decisión que abrió una brecha entre PSPV y Compromís y que terminó con la renuncia de Hernández a aceptar el puesto.