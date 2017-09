Morera reprende a Oltra por pedir al Govern que no celebre la consulta Enric Morera camina tras Mónica Oltra en la sede de Compromís. / jesús montañana El PP avisa sobre la vicepresidenta de que «hasta los suyos nos advierten de que no juega limpio y que está interpretando un papel» BURGUERA VALENCIA. Domingo, 24 septiembre 2017, 02:09

A Mónica Oltra (mentada ayer como 'la lideresa', 'Ó' y 'Seño Vice' entre algunos militantes de Compromís) se le ha revolucionado el patio, el de casa y el que da a la calle. El pasado viernes, en su calidad de portavoz del Consell, instó al Govern catalán a renunciar a celebrar el referéndum el próximo 1 de octubre. Acostumbrada a las críticas de los rivales y también de sus compañeros de coalición (especialmente durante la época de negociación de las listas electorales), durante las últimas 48 horas ha recibido ración doble o triple. Una de las críticas que más ha sorprendido a su entorno es la del presidente de Les Corts, Enric Morera, quien reprendió ayer a la vicepresidenta del Consell por considerar que Oltra «no debería posicionarse» como portavoz del Consell en asuntos de Estado.

La líder de Compromís no respondió directamente a las críticas recibidas, si bien ayer, durante unas jornadas sobre feminismo que celebró la coalición, afirmó que existen «dificultades para comunicar en femenino» en algunos debates públicos. Y uno de los ejemplos de esa complejidad fue respecto a la situación de Cataluña: «Un debate absolutamente masculino y masculinizado, donde no se ha dejado lugar a la amabilidad, la serenidad, el matiz y escuchar al otro».

La comunicación «en femenino» de Oltra no ha gustado a Morera. «Es la portavoz del Consell y, en ese ámbito, no debería posicionarse sobre un tema que es un problema de Estado», indicó Morera, para quien «hay un problema de Estado, y se tiene que buscar una solución, vía diálogo y vía buscar sinergias. Se ha llegado a una situación de mucha inflamación y, como los hospitales, no se puede operar cuando la inflamación es muy alta, tenemos que esperar que baje un poco la tensión. Lo sensato y lo lógico, como nos están pidiendo todos los actores de la Unión Europea, es que se abra una medida de diálogo».

Sin embargo, y después de reprender a Oltra por sus declaraciones del viernes, el presidente de Les Corts no tuvo inconveniente en asegurar que «no tengo nada que decir sobre lo que dijo el Gobierno valenciano. Soy muy respetuoso con las instituciones y mi cometido siempre ha sido el de advertir, avisar y poner los focos largos. No me interesa la politiquería, me interesa la política en mayúsculas y la política de Estado».

Sin cambiar el gesto, además, Morera se justificó frente al escrito presentado esta semana por Ciudadanos en la Mesa de les Corts para reclamarle a él que rectifique tras lanzar un tuit donde aseguró que «la acción represiva y autoritaria del Gobierno de Rajoy hará que los demócratas catalanes y del Estado den apoyo masivo al referéndum». Precisamente, respecto a ese mensaje, Oltra, el viernes, defendió la libertad de expresión como ciudadano de Morera, que ayer afirmó, no obstante, que el tuit es «claro» y «descriptivo», y que pretende «advertir de una situación no deseada que se puede producir». En las redes sociales, diputados autonómicos y militantes de base también mostraron su incomprensión ante la petición de Oltra de que se renuncie al 1-O. Muchos la situasen como «otra Colau», lo que supuso que la dirigente de Iniciativa (el partido de Oltra integrado en Compromís) Mireia Mollà saliese en defensa de la vicepresidenta. Desde el entorno de la portavoz del Consell se admitió la sorpresa por las palabras de Morera, que consideraron una injerencia del presidente de Les Corts en la actuación de la vicepresidenta.

La secretaria general del PP de la Comunitat, Eva Ortiz, exigió ayer a Oltra «lealtad» a los valencianos y a la institución que representa en la defensa de la Constitución, al tiempo que le reclamó que «rompa» con aquellos que defienden posturas al margen de la ley.

Ortiz se pronunció de este modo respecto al «cruce de acusaciones y declaraciones subidas de tono de los miembros de Compromís», en referencia a que la corriente de opinión 'Bloc i País' integrada en la coalición se desmarcase este viernes de las declaraciones realizadas por la portavoz. «Hasta los suyos nos advierten de que la vicepresidenta no juega limpio y que está interpretando un papel» para «no perder el sillón», incidió Ortiz antes de preguntar a Oltra «de qué lado está», si de los que «defienden la radicalidad, como expresaban sus compañeros de Compromís, o de los que defienden el Estado de Derecho».