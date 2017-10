Morera rechaza ahora que Cataluña declare la ruptura unilateral

Donde dije digo, digo Diego. «La acción represiva y autoritaria del Gobierno de Rajoy hará que los demócratas catalanes y del Estado den apoyo masivo al referéndum», escribió el presidente de Les Corts, Enric Morera, en su cuenta de Twitter el pasado 20 de septiembre. Un mensaje por el que la síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, presentó un escrito en la Cámara para que el dirigente de Compromís se retractara de posicionarse a favor de la consulta ilegal. Dos semanas más tarde, Morera cambió de opinión. El presidente del Bloc afirmó ayer que espera que en Cataluña no se llegue al «extremo» de una declaración unilateral de independencia el próximo lunes porque si cae por «el precipicio, caeremos todos» y lo ocurrido el 1 de octubre «puede ser una broma» con lo que pase. Manifestó durante Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de València que a lo mejor peca de «inocente», pero todavía tiene la esperanza que se llegue «justo hasta casi el precipicio» pero no más allá, porque «del precipicio pasas a matarte o al caos».

«Me sitúo en el terreno de la esperanza, de reclamar por tierra, mar y aire que no se llegue a ese extremo», aseveró Morera, quien destacó que hay muchas personas intentando mediar y sería viable una mediación dentro de España, como por ejemplo la que ofrecen los colegios de abogados, pero en ningún caso una desde el extranjero. «Creo que la gente ya es consciente de lo que nos jugamos, de que esto no es ninguna broma y de que las consecuencias podrían muy terribles para todos», afirmó Morera, quien añadió que no ve factible una mediación extranjera, porque el conflicto no es entre dos países y en España hay «suficientes voces» que intentan rebajar la tensión.

El presidente de Les Corts hizo un «llamamiento ético y moral» a los dirigentes políticos, porque no es «justo ni deseable» que «nos lleven a unos niveles de tanto extremo», con la dinámica «disparatada» de Carles Puigdemont y su «saltarse a la torera» normas que tienen mecanismos para ser cambiadas y un presidente del Gobierno de España que «no está a la altura».

A su juicio, si tanto Rajoy como Puigdemont son «incapaces de hacer su cometido», que es conciliar intereses y buscar soluciones, se tienen que apartar, «como máximos responsables de llegar» hasta donde se ha llegado, pues «el inmovilismo no es la solución y las decisiones unilaterales», tampoco. «No estamos dispuestos a resignarnos a que se haga una fractura en España y se nos lleve al caos», insistió Morera, quien también calificó como «mejorable» el discurso del Rey sobre Cataluña, ya que considera que el mandato del jefe del Estado es el de «moderar los poderes, conciliar» y ser el monarca «de todos».

El dirigente nacionalista reclamó «gestos de distensión», que permitan relajar la «inflamación» que existe en estos momentos, porque si el lunes se llega a la declaración unilateral de independencia de Cataluña «las consecuencias están por ver», pero sería «muy negativo para todos». Como presidente del Parlamento valenciano, ha considerado que él no hubiera dejado que se llegara al punto al que se ha llegado: «No sé si lo hubiese hecho mejor, pero como mínimo no hubiese dejado que este problema se hubiese enquistado como se ha enquistado, llegando al precipicio».

Respecto a una moción de censura a Rajoy, Morera indicó que esa posibilidad «existe», pero podría añadir «más elementos de distorsión» y «lo urgente ahora es evitar que se produzcan decisiones que no deseamos: ni la DUI, ni la aplicación del artículo 155» de la Constitución.