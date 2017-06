Morera maniobra para que los ex de Ciudadanos tengan vida parlamentaria Los diputados Alexis Marí y Domingo Rojo durante la rueda de prensa del pasado viernes. / DAMIAN TORRES Consulta a los letrados las opciones de que los cuatro diputados puedan formar una agrupación propia dentro de los 'no adscritos' FERRIOL MOYA valencia. Domingo, 25 junio 2017, 01:29

El presidente de Les Corts, Enric Morera, ha realizado una consulta 'discreta' a los servicios jurídicos de la Cámara con el objetivo de conocer cuál es exactamente la situación en la que se quedan Alexis Marí y los otros tres diputados tras su decisión de abandonar el grupo de Ciudadanos en Les Corts. Las fuentes parlamentarias consultadas por este diario explicaron ayer que el máximo responsable de la institución habría preguntado por las condiciones para formar una agrupación parlamentaria, una de las posibilidades recogidas en el Reglamento de Les Corts, y que permitiría que dispusieran de capacidad para mantener cierto nivel de actividad y de visibilidad en el día a día del Parlamento autonómico.

Marí, junto a Alberto García, Domingo Rojo y David de Miguel, comunicaron el pasado viernes a la Cámara su decisión de abandonar el grupo de Ciudadanos tras meses de enfrentamiento con la dirección nacional. Lo hicieron en un único escrito, en lugar de hacerlo en cuatro distintos -uno para cada diputado-, lo que ya revela cierta intención de mantener la cohesión entre ellos.

En el texto por el que se formaliza esa renuncia se hace referencia al artículo 27.6 del Reglamento de la Cámara para que se les garantice el ejercicio de todos los «derechos parlamentarios», así como el acceso a los «medios materiales necesarios». El citado artículo es el que establece que la Mesa, oída la Junta de Síndics, decidirá el procedimiento para la intervención en el Pleno y en las comisiones de los diputados o diputadas no adscritos, así como sobre su pertenencia a estas. También será la Mesa la que resolverá «cuantas cuestiones pudieran plantearse en relación con la situación y posibilidades de actuación de las diputadas o diputados no adscritos».

Las diferencias entre pertenecer únicamente al grupo de los no adscritos o poder formar una agrupación parlamentaria no son anecdóticas. El Reglamento de la Cámara señala en su artículo 25.2 alude a las agrupaciones, pero lo hace en el marco del grupo mixto -el que se podría formar con los diputados de los grupos que no obtuvieran suficiente representación como para formar grupo propio-. «La presencia en el grupo mixto de diputados o diputadas pertenecientes a distintas formaciones electorales permitirá la constitución de agrupaciones, dentro del mismo, por aquellos diputados o diputadas pertenecientes a una misma formación electoral», señala. Se hace referencia al Grupo Mixto , no a los no adscritos, por lo que, en teoría, este precepto no les sería de aplicación.

El Reglamento sí que hace referencia a las agrupaciones de diputados no adscritos en el caso de las coaliciones, «si todos los diputados y diputadas pertenecientes a una misma formación política dejasen de pertenecer» a la misma. Tampoco sería el caso. En la memoria, la intensa bronca que Compromís y EU vivieron en 2007 con Mónica Oltra y la exlíder de la coalición Gloria Marcos como máximos exponentes. Precisamente a raíz de aquello, un acuerdo de la Mesa de Les Corts de noviembre de 2008 especificó que, este caso, la agrupación de diputados no adscritos podría «nombrar un representante ante la Mesa de Les Corts que, a su vez, formará parte con voz y voto de la Diputación Permanente, así como un representante en cada una de las comisiones a las que queden adscritos que ejercerá como portavoz de la agrupación». La agrupación de diputados no adscritos podrá presentar a través de sus diputados o diputadas interpelaciones al Consell, así como las mociones subsiguientes presentadas por la propia agrupación. Los tiempos de intervención en los debates de pleno y comisión de la representación de la agrupación será en proporción a su importancia numérica. La Mesa, en la forma en que determina el Reglamento pondrá a disposición de la agrupación de diputados no adscritos los espacios físicos y los medios materiales para el correcto cumplimiento de las funciones de los diputados no adscritos que la integren.

Matices significativos

Las diferencias con formar parte 'sin más' del grupo de los no adscritos, son estimables. El reglamento identifica a estos parlamentarios como aquellos que a lo largo de la legislatura «causaren baja por cualquier causa en el grupo parlamentario, constituido por los diputados pertenecientes a la formación electoral con la que concurrieron a las elecciones».

La adquisición de esa condición «producirá la pérdida del puesto que el diputado o diputada pudiera ocupar en representación de su grupo parlamentario, o Grupo Mixto, en cualquier órgano de Les Corts, así como el cese automático de los cargos electivos que tuviera en los mismos». Y se añade: «Los diputados o diputadas no adscritos gozarán únicamente de los derechos reconocidos reglamentariamente a los diputados o diputadas individualmente considerados». La Mesa, oída la Junta de Síndics, será siempre la que decidirá el procedimiento para la intervención en el Pleno y en las comisiones de los diputados o diputadas no adscritos, así como sobre su pertenencia a estas, respetando en todo caso lo previsto en el presente reglamento.

La maniobra de Morera podría, en el caso de tener éxito, situar a los cuatro ex de Ciudadanos en una situación 'casi de igual a igual' con los nueve diputados con los que se queda el grupo.