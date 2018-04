Morera afirma haber sido víctima de «un chantaje de una persona interpuesta por Torró» El presidente de Les Corts, Enric Morera, ayer en la Cámara valenciana. :: / DAMIÁN TORRES El presidente de Les Corts augura que la jueza #que indaga la supuesta financiación ilegal no ve irregularidades y que archivará la investigación D. BURGUERA Valencia Jueves, 5 abril 2018, 19:14

El presidente del Bloc y de Les Corts, Enric Morera, compareció ayer en la Cámara ante los medios de comunicación para volver a defender su inocencia. Su salida en tromba, con afirmaciones muy contundentes, sorprendió al propio grupo parlamentario de Compromís, donde hubiesen preferido que el dirigente nacionalista actuase con más cautela, sobre todo si es cierto que desconoce por completo la instrucción judicial. Esa necesidad de manejarse con prudencia se incrementó tras la intervención de Morera, que en su afán de desmarcarse de cualquier tipo de financiación ilegal señaló con mucho énfasis al PP, tanto que acabó por acusar a los populares de un reiterado chantaje, concretamente por parte del exalcalde de Gandia, Arturo Torró.

«En mi vida política he tenido muchas denuncias falsas y todo ha quedado en nada, y aquí me da la impresión de que acabará en nada pero eso lo determinará la justicia y nosotros colaboraremos en todo lo que se nos pida», arrancó Morera para añadir a continuación: «Parece que la jueza no ha visto ninguna irregularidad y va a decretar el archivo». Ese augurio fue acogido con sorpresa en las filas de Compromís, por tratarse todavía de una investigación secreta, lo que difícilmente permitiría conocer tan al detalle la situación.

Según Morera, la denuncia del PP que ha motivado la investigación se basa en una información del exalcalde de Gandia Arturo Torró, del PP. Aseguró haber sido «víctima de un chantaje de una persona interpuesta por Torró» que quería que le dieran la alcaldía a cambio de no hacer pública una documentación aunque le dijo que «no tenían nada que ocultar», y añadió que posteriormente hubo otro intento de chantaje. Sin embargo, no explicó quién cometió el presunto delito.

«Tengo información y la pondré en conocimiento de quien corresponde», señaló el presidente de Les Corts, quien afirmó que «si lo hubiera grabado» lo habría puesto «en conocimiento de la justicia». Posteriormente indicó que los hechos se produjeron con «más testigos», lo que le permite «decir que todo esto nace de este delito», si bien no aclaró por qué, teniendo hasta testigos, no lo puso en conocimiento de las autoridades judiciales.

El PP reclama a Ciudadanos que rompa con el PSPV en Gandia La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, pidió ayer a Ciudadanos (Cs) que rompa «de forma inmediata» su acuerdo de gobierno con PSPV en el Ayuntamiento de Gandia por la investigación por la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc en 2007, y por «coherencia» al solicitar una comisión de investigación sobre este asunto en Les Corts. Al respecto, la formación naranja replicó que es necesario actuar con «prudencia y calma» y saber primero «qué ha pasado». Así lo señaló Ortiz y la síndica de Cs en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, en los pasillos de la Cámara, en donde la secretario general del PPCV pidió a la formación de Albert Rivera que «por coherencia» rompa «de forma inmediata» el pacto de gobierno que tiene con «el clan de Manuel Orengo» del PSPV. Sánchez pidió «prudencia, calma e ir paso a paso. Entiendo que Gandia es uno de los estandartes que el PP está deseando recuperar, pero lo primero es depurar las responsabilidades políticas que se puedan emanar de este caso y después ya tomaremos las decisiones que tengamos que tomar». A su juicio, una vez Cs tenga claro «qué ha pasado» y «cuál es la trama», no les «temblará el pulso para tomar las decisiones». Sin embargo, insistió en que ahora «lo principal» es poner en marcha esa comisión de investigación en la que « se estudie qué ha pasado» y , a partir de ahí, «tomar las decisiones adecuadas». Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata, quiso realizar su 'aportación' al asunto. Negó tener datos sobre la investigación, si bien señaló que «la mano que mece la cuna» del informe en que se basa la instrucción judicial es el exvicepresidente del Consell, el popular José Císcar.

El presidente del Bloc afirmó que su partido contrató con Crespo Gomar por unos 200.000 euros, que se le pagó con dinero propio posteriormente, ya que se rehipotecó la sede del partido. «No hemos recibido ni un euro de ninguna empresa en ningún momento y menos desde que fui secretario general del Bloc», recalcó Morera, quien descartó que ningún ayuntamiento gobernado por su partido durante el periodo en que aún no se había pagado la deuda actuase para favorecer a Crespo Gomar.

El PP anunció ayer que en la comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos ha fijado de entrada una sesión para el 10 de mayo dedicada a las cuentas de Compromís en la que ha convocado al propio Morera. Igualmente, los populares preparan un listado de comparecientes socialistas para interrogarles en la Cámara Alta por el mismo asunto.