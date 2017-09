Morera atribuye al Financial Times la opinión de Puigdemont

A las 23 horas del pasado jueves, el presidente de Les Corts, Enric Morera, publicó un mensaje a través de las redes sociales, un tuit: «Dice 'Financial Times' que 'el estado español ha saltado la línea que lo separaba de un régimen represivo'. Así nos ven desde fuera. Para informar a los incultos». Al poco tiempo, eliminó su recado «a los incultos». El mensaje de Morera adjuntaba un artículo en inglés que atribuía al periódico británico,donde en un sumario se recoge la frase entrecomillada que Morera atribuyó al Financial Times. Sin embargo, en el texto se especifica que esas palabras no son otra cosa que unas declaraciones del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont.

Morera borró el tuit a los diez minutos de publicarlo y de atribuir al rotativo una afirmación que, realmente, era la opinión de Puigdemont, y no el modo en que «nos ven desde fuera». Ese mismo recorte de periódico y esa misma interpretación fue utilizada esa misma noche por un asesor de un diputado catalán de Convergència en Bruselas, si bien el asesor simplemente destacó el subrayado, sin atribuírselo directamente al periódico como hizo Morera, que también ha trabajado en Bruselas. En cualquier caso, el presidente de Les Corts intentó ahorrarse una nueva polémica con uno de sus mensajes relacionados con el proceso independentista catalán.

El pasado miércoles, Morera publicó un tuit donde defendió el apoyo al referéndum catalán. Al día siguiente, desde Ciudadanos se presentó un escrito a la Mesa de Les Corts reclamándole que rectifique. Fuentes de Presidencia de Les Corts indicaron ese día que aún no se había recibido el requerimiento de Cs y que a su llegada «se le contestará». Ayer, las mismas fuentes indicaron que la petición va dirigida a la Mesa «y cuando la Mesa lo vea se responderá».

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, instó ayer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a que «no mire a otro sitio» cuando desde socios de su gobierno o representantes institucionales como Morera, «se justifique un incumplimiento de la ley y se ampare procesos separatistas en Cataluña».