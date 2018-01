Moragues prefiere al PSPV para negociar con el PP los Presupuestos del Estado El delegado del Gobierno recuerda que con las cuentas de 2018 por aprobar la Comunitat se queda, de entrada, sin 353 millones de euros EFE Sábado, 6 enero 2018, 00:10

valencia. El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, insistió ayer en la necesidad de que los partidos «negocien» y «dialoguen» con el PP para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 porque si no salen adelante «la Comunitat Valenciana sale perjudicada». «Necesitamos pactar, particularmente con el PSOE», manifestó Moragues al ser preguntado, durante una visita a la Asociación Alanna, por la comisión de seguimiento por una financiación justa convocada el jueves por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para el próximo lunes.

La reunión se convocó porque 2017 finalizó sin haberse acordaro el nuevo sistema de financiación y después de conocerse que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado supone que la Comunitat Valenciana percibirá este año 353 millones de euros menos de los inicialmente previstos.

Moragues llamó ayer a la calma y la negociación. «Es evidente que si no tenemos Presupuestos Generales del Estado para 2018 la Comunitat Valenciana sale perjudicada, eso es obvio». El dirigente gubernamental recordó que en el Congreso «el PP no puede aprobar solo unos nuevos presupuestos. Necesitamos al resto de fuerzas políticas para aprobarlos».

De esta forma, reclamó al resto de partidos diálogo y negociación con el PP, porque su «voluntad de diálogo es infinita. Queremos aprobar los Presupuesto Generales del Estado porque es bueno para España, y en particular para la Comunitat Valenciana». Según Moragues, si no hay presupuestos, «determinados compromisos en carreteras, infraestructuras ferroviarias u otro tipo de obras e inversiones no se pueden acometer porque se necesita una partida presupuestaria para que se pueda hacer».

En materia de financiación autonómica, indicó que si no hay Presupuestos, no se puede «actualizar la cifra de entregas a cuenta. Estamos hablando de la financiación autonómica para 2018, no del sistema de financiación», declaró en un intento por aclarar conceptos que, en ocasiones, se confunden.

Respecto a la acusación de la portavoz del Consell, Mónica Oltra, de considerar un «chantaje» del Gobierno vincular la financiación a los PGE, Moragues lo negó. «Chantaje no, lo que queremos es lo mejor para la Comunitat pero para eso necesitamos unos Presupuestos y que los grupos políticos, en lugar de criticar, quejarse y alimentar un discurso victimista y de enfrentamiento, hablen, dialoguen y que negocien porque solos no podemos aprobarlos», reiteró.

A su juicio, se pueden celebrar cuantas reuniones se quieran porque «hay unanimidad en la sociedad valenciana de que la Comunitat está infrafinanciada. Lo dijimos nosotros primero en el anterior gobierno autonómico del PP, siendo yo conseller de Hacienda», aseguró. Además, recordó la actuación del Gobierno popular, cuando pidieron «el apoyo del resto de grupos políticos y de la sociedad civil, y en Les Corts el PSPV se abstuvo y Compromís votó en contra a esa petición de apoyo parlamentario del resto de fuerzas políticas para el cambio del sistema de financiación».

«Ahora ha pasado el tiempo y nos lo han pedido ellos porque están gobernando, y nosotros lo hemos dado enseguida», subrayó el delegado del Gobierno.