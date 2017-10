Montoro confirma que abordará «ya» la reforma de la financiación que anunció a Puig El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. / EFE/Chema Moya El ministro de Hacienda garantiza en el Congreso el cambio del modelo y pide el respaldo de otros partidos, en especial de los socialistas S. P. / EFE Jueves, 19 octubre 2017, 00:21

valencia. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió ayer a reformar «ya» el sistema de financiación autonómica, para lo que pidió el respaldo de otras fuerzas políticas, sobre todo del PSOE.

Una promesa que efectuó en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, sobre cuándo piensa remitir el Ejecutivo a las Cortes los acuerdos sobre la nueva ley quinquenal del cupo y la ley de modificación del concierto económico. «Tenga la seguridad de que estarán aprobadas antes de que finalice este ejercicio», le aseguró Montoro, quien aprovechó para señalar que, además, tienen que ser revisadas y actualizadas muchas otras normas relacionadas con Hacienda para que sirvan a la recuperación económica y la creación de empleo. En concreto, garantizó que el Gobierno cumplirá con el compromiso de reformar el modelo de financiación de las comunidades, para lo que pidió el respaldo de otras fuerzas, especialmente de los socialistas, que gobiernan en varias autonomías.

El compromiso que anunció el dirigente del PP en la Cámara Baja ya lo había adquirido el pasado lunes con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras una reunión que mantuvieron ambos en Madrid. El jefe del Consell explicó que Montoro le había comunicado que la comisión político-técnica encargada de preparar el desarrollo del Consejo de Política Fiscal y Financiera que dé cobertura al nuevo modelo de financiación autonómica se convocaría con «carácter inmediato».

Puig insistió en la buena disposición del Gobierno central en ese sentido, pero también avisó de que la negociación tiene que preservar dos grandes objetivos: la singularidad entre territorios y la igualdad entre ciudadanos. En estos momentos, afirmó, hay una «asimetría profunda y falta de equidad» en el cumplimiento de la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) «que debemos superar». El líder de los socialistas valencianos también recordó a l ministro que todos los estudios sitúan a la Comunitat Valenciana como «la peor financiada de España» por lo que es de «absoluta urgencia» encontrar una solución y que se cumpla lo acordado en la pasada Conferencia de Presidentes y este año haya un nuevo modelo de financiación.

La valenciana es una autonomía, indicó Puig, que tiene 12 puntos menos de renta per cápita que la media nacional «aunque a veces no lo parezca» por su dinamismo económico. Por ello, Puig instó a que el motor público «no esté gripado» como lo está en estos momentos en la Comunidad Valenciana, con una deuda de 44.000 millones de euros.

El cupo vasco y Cataluña

En el caso del País Vasco, Montoro dijo ayer que la nueva ley del cupo y la modificación del concierto estarán aprobadas «para final de año», que es el tope comprometido desde el principio. «Tenemos plazo para hacerlo. No tenemos que sentir apremiante urgencia, no se nos ha ido el calendario», sostuvo el ministro. Criterio que no compartió el portavoz del PNV, para quien es imprescindible tener cuanto antes esas leyes aprobadas porque son imprescindibles para la elaboración de los presupuestos de la comunidad del próximo año.

En relación a este asunto, Puig aseguró que, en ningún caso, esos pactos pueden generar falta de equidad. Eso sería «innegociable».Pidió que se atienda a la voluntad política «de vivir juntos desde la transparencia y la singularidad» y que nadie se sienta discriminado. Preguntado por cómo sentaría a la Comunitat que pudiera haber un hipotético acuerdo bilateral en el futuro con Cataluña, el jefe del Consell dijo que «no debe haber acuerdos puntuales, sino una modificación general del sistema de financiación» que beneficie al conjunto.