Carmen Montón intenta recuperar su espacio

Carmen Montón forma parte de la nómina de posibles candidatos a formar parte de la nueva ejecutiva federal del PSOE que encabezará Pedro Sánchez y que saldrá elegida del congreso de este próximo fin de semana. La consellera de Sanitat del Gobierno valenciano cuenta con el visto bueno del secretario general de los socialistas, que ya la incorporó a su dirección -de la que formó parte hasta el comité federal del 1 de octubre que forzó la caída del líder socialista-. Las fuentes consultadas por este diario advierten de que Montón podría recuperar el espacio que ya disfrutó en aquella ejecutiva, circunstancia que reforzaría su posición en el PSOE.

La posición de la consellera de Sanitat del Gobierno valenciano en los últimos meses se ha visto marcada por la invisibilidad. Desde que Montón y Ximo Puig evidenciaron su disparidad de criterio en relación con el liderazgo de Sánchez -el barón valenciano fue uno de los que dimitió de la dirección federal para fozar la caída de Sánchez, mientras que Montón se mantuvo en su puesto-, la relación entre ambos se vio resentida. Tanto que hasta el propio Puig lo reconoció sólo unos días después, al admitir que la confianza personal en Montón había quedado tocada.

La caída de Sánchez y de la dirección federal -se nombró una gestora- acentuó la debilidad de Montón, que se quedó sin el apoyo político de la dirección del PSOE. En los rumores sobre una posible remodelación del Ejecutivo valenciano, que Puig no ha dejado de negar y que pese a ello han sido igual de insistentes, el nombre de Montón ha sido uno de lo que más ha salido. ¿Las razones? Algunas vinculadas a su gestión al frente de esa cartera, pero también otras -dicen que las principales- vinculadas a esa falta de complidad con el presidente de la Generalitat.

Montón ha desaparecido del plano orgánico. Al menos en lo que a los movimientos sobre la superficie se refiere. En la carrera por las primarias del PSOE, la consellera de Sanitat evitó situarse junto a ninguno de los tres aspirantes al liderazgo del partido, aunque su silencio fue interpretado por algunos como una señal de que apoyaba al exlehendakari Patxi López. En todo caso, ni declaración ni presencia en acto alguno le hizo confirmar esa impresión.

En la carrera de las primarias del PSOE evitó situarse junto a ninguno de los tres aspirantes

Esa invisibilidad generó cierto malestar en el seno del sanchismo en el PSPV. De hecho, se llegó a considerar que Montón prefería guardar silencio con el único argumento de poder conservar su cartera en el Consell -o de no dar razones para perderla-, poniendo en un segundo plano su opinión sobre las primarias. En Burjassot, la localidad de Montón, no son pocos los que no entenderían que recuperara el peso político que tuvo a nivel federal.

Pero, pese a ello, Sánchez parece estar dispuesto a incorporarla a la dirección. Su presencia en la dirección federal se sumaría a la de otros tres valencianos que se dan por seguros en la nueva ejecutiva -José Luis Ábalos, Andres Perelló y Susana Camarero- y enviaría un mensaje claro a Puig respecto al apoyo del secretario general del PSOE hacia quien muchos consideran que representa la principal oposición interna al jefe del Consell dentro de su propio Gobierno.