La Fiscalía archiva las diligencias a Oltra por fraccionamiento de contratos El ministerio fiscal considera que no existen indicios de delito A. RALLO Valencia Jueves, 19 abril 2018, 10:27

Ya no hay caso Oltra. El empeño del Partido Popular por judicializar la gestión de la vicepresidenta del Consell ha sido en balde. La Fiscalía acaba de archivar las diligencias abiertas por el fraccionamiento de contratos y los expedientes de enriquecimiento injusto -seguir pagando a la empresa que presta el servicio al no haber sacado el nuevo concurso- al considerar que no existen indicios delictivos en su actuación.

El ministerio público pidió a la Conselleria una veintena de expedientes que el PP ponía en duda. Tras repasar exhaustivamente la documentación, ha decretado el sobreseimiento de las diligencias. Ahora los denunciantes podrían acudir directamente al juzgado, pero resultará complicado que la causa prosperara tras no apreciar un fiscal hechos delictivos.

La denuncia del PP se centra en un posible delito de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución administrativa injusta. Pero no inciden en malversación, tráfico de influencias o falsedades, delitos asociados a los principales casos de corrupción que se han seguido en los últimos años.

Además, sostenían que se había abusado del procedimiento de enriquecimiento injusto. Esta circunstancia ha impedido la competencia de otras empresas del sector. Un concurso público, de media, suele cerrarse con alrededor de un 14% menos del importe ofrecido inicialmente, según la denuncia. En este caso, en el que los expedientes de enriquecimiento injusto alcanzan los 43 millones de euros, se podrían haber ahorrado seis, siempre según la tesis del PP.