Mónica Oltra: «Las críticas frívolas a mi viaje a Gaza no merecen el mínimo respeto»
Valencia Martes, 11 julio 2017, 13:32

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha lamentado hoy que la oposición haya situado las críticas a su viaje institucional a Gaza y Cisjordania "en un ámbito absolutamente frívolo, desenfadado" y "rayando el ridículo", por lo que no le merecen "el más mínimo respeto".

Después de que el PP la haya comparado con "la Angelina Jolie del Gobierno valenciano" por este viaje, Oltra ha indicado durante Los Desayunos de EFE en el Colegio de Abogados de Valencia que "una está acostumbrada" a que se diga y se haga "casi cualquier cosa" en un tiempo en el que a lo que "antes se llamaba mentira ahora se le llama posverdad".

No obstante, ha lamentado que se hagan este tipo de críticas, cuando durante este viaje ha podido constatar las condiciones de vida del pueblo palestino y le han mostrado vídeos donde "disparan a niños" o se lanzan bombas de gas lacrimógeno "indiscriminadamente en canchas de fútbol de los críos o en los parques infantiles" mientras están jugando.

Por ello, la vicepresidenta ha aseverado que esa crítica basada en "frivolidades" no merece la pena "ni contestarlas", y ha destacado que este viaje es de los que "dejan una muesca en el alma", ya que "no es lo mismo que ir a Bruselas o al Consejo de Europa".

Oltra ha recordado que fue invitada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) para que desde la Generalitat se viera en primera persona lo que está pasando y cuáles son las áreas que necesitan más apoyo de la cooperación que el Gobierno valenciano destina a esa zona.

"Ha sido un viaje muy intenso y muy doloroso", ha manifestado Oltra, quien ha indicado que se reunieron allí con la Oficina técnica de Cooperación del Gobierno de España y ha explicado que ya ha pedido comparecer en Les Corts Valencianes para detallar los pormenores del viaje.

La vicepresidenta ha indicado que la Generalitat quiere dar prioridad a los proyectos de cooperación en Palestina con un componente de género, es decir, dirigidos a mujeres y niñas.

Según ha señalado, el conflicto en Siria "ha tapado" un conflicto que dura ya setenta años, en el que la cuarta generación ha nacido ya en campos de refugiados, y ha asegurado que la situación de los refugiados y de todas las personas que viven en Palestina es "terrible".

Así, ha indicado que allí la vida es "absolutamente infrahumana", por "la presión que Israel ejerce sobre la población palestina, por la constante vulneración de derechos humanos que se produce en aquel territorio, por los desplazamientos forzosos que se siguen produciendo y por las carencias materiales y de dignidad a la que se les someten".

Oltra ha considerado que la gestión en su Conselleria "es inapelable" y por ello el PP se dedica a hacer una crítica "estrafalaria", sin rigor ni basada en cifras o en hechos, sino centrada en "tonterías", en "juicios de valor", en "chascarrillos" o en "insultar".

"Cuando las críticas de la oposición son meterse con tu aspecto físico es porque no tienen ninguna razón para criticar tu gestión", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha concluido: "A mí no me votaron para ir a una pasarela".