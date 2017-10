Mónica Oltra sobre Cataluña: «Hacen falta más palabras y menos alharacas» DAMIÁN TORRES La vicepresidenta considera que «el gesto» de no llevar a cabo la declaración unilateral de independencia «abre la puerta al diálogo»y pide a Rajoy que «recoja el guante» EFE Valencia Miércoles, 11 octubre 2017, 12:29

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado hoy sobre el problema catalán que hacen falta "más palabras y menos alharacas", y ha considerado que "el gesto" de no llevar a cabo la declaración unilateral de independencia "abre la puerta al diálogo" y a "serenar los ánimos".

Oltra ha señalado a los periodistas que desearía que el Gobierno de España "cogiera este guante, este gesto", lo interpretara de una manera "generosa y se sentara a dialogar y a componer el problema territorial en todo el Estado español", con la especificidad de la problemática actual en cataluña, pero teniendo en cuenta al resto.

Ha insistido en que le gustaría que el Gobierno de España "se abriera al diálogo y a la solución pactada de los conflictos", que es lo que al final está reivindicando "una parte muy importante de la sociedad: que de los conflictos se sale hablando, no imponiendo, no humillando al otro, no derrotando al otro".

"Si alguien se quiere situar en la dialéctica de ganadores y perdedores, no creo que vayamos a solucionar este conflicto; hay que situarse en una dialéctica de consenso, de pacto", que es "la base de nuestro sistema constitucional", ha manifestado.

Oltra ha recordado que hace 40 años se pudo tener una Constitución "porque hubo una serie de actores políticos que se sentaron a hablar, a escucharse mutuamente, a transigir y a buscar posiciones en común", y ha añadido: "yo creo que ese es el camino".

Ha insistido que en "los gestos en política son muy importantes", y el de Carles Puigdemont de no llevar a cabo la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) abre la puerta a poder hacer "un diagnóstico del conflicto, que es complejo" y que no se arregla situándose "en el blanco o en el negro", sino que hay que buscar una solución en la que "todo el mundo se pueda encontrar".

"No se va a solucionar esto desde la imposición, no se va a solucionar esto desde la humillación al otro, ni de un lado ni de otro", ha asegurado Oltra.

"Se solucionará el día que hagamos protagonista a la palabra y los Gobiernos empiecen a hablar, para diagnosticar" el conflicto y buscar una solución sobre la base que siempre ha defendido el Gobierno valenciano: garantizar la igualdad de los ciudadanos en los distintos territorios de España, ha indicado.

La vicepresidenta ha señalado que para construir un proyecto de Estado común hay que "sentar las bases para que todo el mundo quiera formar parte" de él, a partir de premisas como la igualdad entre ciudadanos y la diversidad entre territorios.

Ha insistido en que el problema territorial "va más allá de Cataluña, todo en España no es Cataluña", y los valencianos también tienen "mucho que decir".

"Queremos aportar a ese debate territorial nuestras reivindicaciones de una financiación justa, que es la única herramienta que garantiza la igualdad de oportunidades entre ciudadanos", de unas inversiones acordes a la población y una regularización de la deuda causada por la infrafinanciación", ha dicho.