La mitad del Consell planta a Les Corts con el respaldo de Compromís Oltra, sola, en la primera fila de escaños de Les Corts, donde se sientan los miembros del Consell. / irene marsilla PP, PSPV, Cs y Podemos lamentan una ausencia que permite a cuatro consellers eludir el control de la Cámara hasta, al menos, enero BURGUERA Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:18

valencia. Al Consell le cuesta arrancar y acabar el curso en Les Corts. Ocurre cíclicamente. En el inicio de cada periodo parlamentario (enero y septiembre) y en su culminación (diciembre y julio) los miembros del Gobierno valenciano se borran del parlamento. La mitad del Ejecutivo autonómico no acudirá al último pleno de noviembre, que también será el último ordinario de este año. En diciembre, la Cámara se centra en los presupuestos de la Generalitat. De esta manera, cuatro consellers y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se evitan el control de Les Corts hasta, al menos, enero, en el supuesto de que en el primer mes del año se programe alguna sesión parlamentaria, cosa que no ocurre siempre.

Los socorridos «motivos de agenda» servirán para que hoy y mañana sea la última vez que la mitad del Consell tenga que atender las quejas de la oposición, a la que en los últimos plenos se le ha unido Podemos. En el pleno de la semana próxima no acudirá ni el presidente ni los titulares de Economía, Educación, Sanidad y Justicia. Cinco de diez.

Cuatro consellers y Puig

Sólo Compromís se puso ayer de lado del Consell ante su espantada en Les Corts. Los grupos parlamentarios de PP, Cs y Podemos protestaron ayer por la ausencia de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; el de Educación, Vicent Marzà, la de Sanidad, Carmen Montón, además del jefe del Consell, Ximo Puig, que se ausentará del pleno por un viaje con empresarios a Canadá al que también asistirá Rafael Climent, titular de Economía. Por parte del PSPV, su síndic, Manolo Mata, volvió a decir lo mismo que en octubre, cuando se produjo la última fuga masiva de consellers. El portavoz socialista aseguró ayer que las ausencias le parecían «mal», y consideró que los miembros del Gobierno valenciano deben «priorizar el calendario parlamentario», que se fija con meses de antelación. Tanta anticipación en la previsión de las fechas de los plenos no es suficiente para cuadrar las agendas ni es suficiente para el síndic de Compromís, Fran Ferri, que ayer defendió las ausencias. A Ferri le entró por un oído y le salió por el otro el criterio del propio Gobierno valenciano, que en enero de 2016 estableció en sus relaciones con Les Corts que «la planificación de la agenda de los miembros del Consell y de los altos cargos se realizará priorizando sus obligaciones parlamentarias». Pues no.

Puig y Climent se encontrarán los días durante los que se celebra el pleno del 28 y 29 de noviembre en una misión comercial en Canadá, mientras que el resto de consellers han alegado diferentes motivos de agenda para no acudir a Les Corts.

Falta de previsión

Compromís considera que las ausencias son «justificadas» y «prioritarias». No lo ve así Podemos. La diputada podemista Fabiola Meco recordó que los consellers sabían de la celebración del pleno de finales de noviembre y que no es la primera vez que se dan a la fuga. Hace mes y medio ya ocurrió, sin ir más lejos. En 2016, el PP escenificó su protesta por estas ausencias cíclicas.

La portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, manifestó también su queja por estas ausencias ya que los plenos «están fijados con antelación, por lo que pueden planificar la agenda». Ortiz subrayó el caso de Climent, que en el pleno de hoy debía responder a una pregunta y a una interpelación de los populares y tampoco acudirá: «Es un despropósito, un cachondeo y roza la falta de seriedad y responsabilidad. Climent no viene porque no quiere». El viaje a Canadá de Puig supondrá que no se celebre la sesión de control al presidente, por lo que de los cinco plenos ordinarios de este ciclo parlamentario (desde septiembre hasta diciembre), el jefe del Consell se ausentará de dos, y no son tres porque hace dos meses Podemos se sumó a Ciudadanos y PP para prescindir de sus iniciativas parlamentarias, que había sido la razón esgrimida para proponer que el presidente también se librase de una sesión de control que finalmente sí se celebró.

Desde Cs, su síndica, Mari Carmen Sánchez, manifestó su «malestar» porque la ausencia de los consellers «impide la labor de fiscalización de la oposición».