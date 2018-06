Ministros de Sánchez, no de Puig Ábalos se dirige a los asistentes a un mitin en Burjassot, en presencia de Pedro Sánchez y Carmen Montón. / manuel molines Ninguno de los cuatro valencianos en el Gobierno han sido propuestos por el PSPV JC. FERRIOL MOYA VALENCIA. Sábado, 9 junio 2018, 00:36

Ximo Puig se felicitó entre el martes y el miércoles de la numerosa presencia de valencianos en el nuevo Gobierno que preside Pedro Sánchez. El jefe del Consell y secretario general de los socialistas valencianos aseguró sentirse «extraordinariamente satisfecho» con la presencia del responsable de Organización del PSOE al frente del todopoderoso ministerio de Fomento, con la incorporación, más inesperada, de la hasta ahora consellera de Sanidad como titular del ministerio del mismo ramo, y con los fichajes de Luis Planas como ministro de Agricultura, y de Màxim Huerta como titular de Cultura y Deporte.

Con toda probabilidad Puig se expresó con sinceridad, porque la presencia de cuatro valencianos en el Ejecutivo central ha trasladado un cierto gesto de complicidad hacia la Comunitat, pretendido o no, después de que los Gobiernos de Rajoy redujeran a la mínima expresión la presencia valenciana en la mesa del consejo de ministros. Al menos de esta manera no se le podría reprochar al PSPV que no hubiera logrado representación alguna en el nuevo gabinete.

Pero lo cierto es que ninguno de los cuatro nombramientos responde ni a la creciente influencia de Puig sobre el presidente del Gobierno -desde el Palau se ha subrayado que no se ha presionado a Sánchez en busca de una cuota en el Ejecutivo central- ni a un guiño por parte del líder del PSOE hacia el jefe del Consell.

Montón siempre estuvo en las quinielas como posible salida del Consell si Puig hubiera hecho una crisis

Porque ni Ábalos ni Montón -los dos ministros valencianos afiliados al PSPV- responden al criterio de perfiles de la máxima confianza de Puig. La nueva ministra de Sanidad era hasta la fecha consellera del ramo en el Gobierno valenciano. Y esa circunstancia, es cierto, podría ser aducida como prueba de que sí, de que nadie tiene en su Gobierno a alguien en quien no confíe. Las cosas son así, pero hasta cierto punto. La gestión de Montón durante estos tres años de legislatura se ha visto salpicada por polémicas que, en algún caso, han obligado al propio presidente del Consell a intervenir para corregir a su consellera. Incluso el gran logro que parece haberle catapultado al ministerio de Sanidad, la reversión del hospital de Alzira, se hizo con una exhibición de beligerancia que cosechó incluso las críticas desde su propio partido. Montón ha venido apareciendo en todas las quinielas como la primera opción de relevo en el seno del Gobierno valenciano -junto al titular de Economía, Rafael Climent-. Y únicamente la decisión de Puig de intentar agotar la legislatura sin cambios en su gabinete, asumida la dificultad de encajar las piezas de una remodelación -paridad, entendimiento con los socios de gobierno, perfiles...- evitó una salida precipitada del Gobierno. Montón respaldó a Sánchez cuando barones como Puig forzaron su dimisión el 1 de octubre de 2016. Y después apoyó al líder del PSPV en su victoria en las primarias frente a Rafa García. El presidente valenciano, poco amigo de los relevos entre sus cargos de confianza, nunca recuperó la complicidad con Montón. Y la designación hace pocas semanas de dos altos cargos 'suyos' en la conselleria de Montón así lo certifica.

La relación de Puig y Ábalos no es mala. El líder del PSPV telefoneó el mismo martes al nuevo titular de Fomento para felicitarle por su nombramiento y ya le trasladó lo mucho que espera de su gestión. Desde que ocupa la secretaria de Organización del PSOE, Ábalos y Puig han mantenido más de un contacto en el que han puesto las bases que han propiciado una relación mucho más distendida entre la dirección federal y el PSPV. La última reunión entre Sánchez y Puig, apenas tres semanas antes de la moción de censura que llevó al primero a la Moncloa, certificó el compromiso del primero con la 'agenda valenciana'.

Pero que esa relación haya mejorado en ningún caso convierte a Ábalos en un 'hombre de Puig'. El nuevo ministro ha mantenido históricamente posiciones opuestas a las de Puig en el seno del PSPV. Su apuesta por Sánchez, como la de Puig por Susana Díaz en las primarias federales, certificó posicionamientos opuestos, igual que ocurrió meses después en las primarias del PSPV. Su incorporación al Gobierno responde a la estrecha relación con el líder del PSOE, además de por el papel protagonista que ha venido jugando en las últimas semanas como uno de los principales referentes del partido.

Con Planas y Huerta ocurre otro tanto. El primero, afincado desde hace años en Andalucía, se midió a Susana Díaz en las primarias del PSOE andaluz. Teniendo en cuenta ese dato -y la estrecha relación entre el líder del PSPV y la baronesa andaluza, al nuevo ministro se le puede situar claramente en las posiciones políticas de Sánchez, y no en las del presidente valenciano.

A Màxim Huerta tampoco se le conoce una vinculación singularmente estrecha con el secretario general de los socialistas valencianos. Algunas fuentes vinculan su fichaje con una entrevista que el periodista hizo a Sánchez hace algunos años, y de la que nació una relación de amistad entre ambos que ahora habría llevado al presidente del Gobierno a nombrarle ministro.