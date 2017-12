Miles de personas salen a la calle en Barcelona en defensa de la Constitución Manifestación en Barcelona. / Efe El PP, el único partido que participa al máximo nivel en la protesta españolista CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 6 diciembre 2017, 13:23

Miles de personas se manifiestan en Barcelona desde las 11 de la mañana convocadas por la entidad españolista Espanya y Catalans para defender la Constitución y rechazar el proceso secesionista. Al grito de “no somos fachas, somos españoles”, “Puigdemont, a prisión”, “España unida, jamás será vencida”, “Trapero a prisión” y “a por ellos”, los manifestantes han cargado con dureza contra el independentismo, con sus dirigentes y contra la hoja de ruta secesionista.

Los organizadores han pedido evitar que se rompa la Constitución tras el 21-D y han emplazado a PP, Ciudadanos y PSC a que se unan después de los comicios si el resultado lo permite, aunque han admitido que ven “complicada” la alianza.

La marcha ha estado marcada por las ausencias. El único de los candidatos a la presidencia de la Generalitat que ha acudido ha sido el líder del PP, Xavier García Albiol. Ciudadanos, que a la misma hora celebraba un acto a favor de la Constitución, ha enviado a su portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Paco Sierra. En el plano de las entidades, tampoco ha asistido de forma destacada Sociedad Civil Catalana, cuyos máximos representantes celebran hoy actos a favor de la Constitución en Bruselas.

El vicepresidente de Espanya i Catalans Ángel Hernández, se ha mostrado reticente a la reforma de la Constitución. “Si es para contentar a los nacionalistas, no estoy de acuerdo”, ha afirmado al inicio de la marcha. Sobre las elecciones del 21-D, ha asegurado que no cree que sean la solución al problema catalán. “Si no hay gobierno constitucionalista, el problema se va a agudizar”, ha señalado. “Creemos que, depende del resultado, la Constitución podría volver a estar en peligro, y esta vez incluso peor”, ha afirmado.

Albiol, por su parte, ha arremetido contra el “golpe al Estado” secesionista. “La Constitución significa libertad, democracia y convivencia, frente a los abusos antidemocráticos de los independentistas”, ha apuntado.