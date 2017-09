Puigdemont: «Hemos vencido a un Estado autoritario» 01:17 Carles Puigdemont, durante el acto final de campaña del 1-O. / Lluis Gené (Afp) I Atlas El presidente del Govern ha llamado a votar el domingo para «asegurar que la victoria sea definitiva», con el objetivo de «acabar con el proceso soberanista para comenzar el progreso» AGENCIAS Barcelona Sábado, 30 septiembre 2017, 00:01

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado hoy que ya "han vencido a un Estado autoritario", pero ha llamado a votar el domingo para "asegurar que la victoria -del sí- sea definitiva", con el objetivo de "acabar con el proceso -soberanista- para comenzar el progreso".

Puigdemont ha cerrado el acto de final de "campaña" de los independentistas en el paseo María Cristina de Barcelona, en el que ha intervenido el vicepresidente Oriol Junqueras y dirigentes de PDeCAT, ERC, Demòcrates de Catalunya, MES y Podem, además de los miembros de Catalunya En Comú Jaume Asens y Joan Josep Nuet y representantes de las entidades soberanistas.

"Hemos vencido los miedos, las amenazas, las presiones, las mentiras y las intimidaciones; hemos vencido a un Estado autoritario que no nos quería dejar llegar hasta aquí y pretendía que nos rindiéramos a la primera dificultad", ha expresado Puigdemont.

Ante miles de independentistas desplegados a lo largo de la avenida María Cristina, el presidente catalán ha llamado a "asegurar" este domingo que "la victoria sea definitiva", con el objetivo de que se pueda "acabar con el proceso para comenzar con el progreso social, económico, cultural y nacional".

"Aquello que era un sueño ya lo tenemos al alcance de la mano; el domingo tenemos una cita con el futuro", ha remarcado el presidente catalán, en alusión al referéndum del 1-O convocado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional.

Puigdemont ha augurado así: "la próxima semana empezaremos a caminar con paso firme, vestidos de soberanía y de la dignidad que nos han querido quitar" desde el Estado.

Por su parte, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha afirmado que "ningún juez, guardia civil, tribunal ni político, y menos -el presidente del Gobierno- Mariano Rajoy, podrá parar esto, porque es imparable".

Junqueras lamenta las trabas del Estado

Por su parte, el vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado "las trabas y dificultades" del Estado para tratar de impedir el 1-O, pero ha advertido: "cada reto que superamos nos hace a los catalanes más fuertes y unidos".

Junqueras ha agradecido el apoyo expresado "por los estudiantes, estibadores, bomberos, agricultores, impresores, maestros, y a todo el pueblo".

Ante miles de personas reunidas en la avenida Maria Cristina de la capital catalana, ha asegurado: "Tenemos la conciencia profunda de no ser nada si no somos pueblo, y no nos sentimos solos", antes de proclamar que su causa "es la de la democracia, la justicia y la dignidad".

"Somos conscientes de que nos han puesto muchas trabas y dificultades, pero hemos aprendido que con la superación de cada reto, los catalanes nos hacemos más fuertes, estamos más unidos, y el mundo nos mira con más simpatía".

"Los catalanes -ha asegurado el líder de ERC- ya hemos empezado a ser libres, porque nos estamos liberando de los miedos, demostramos que somos capaces de superarlos, y sabemos que con la superación del miedo empieza el camino de la libertad".

"Sin ninguna duda -ha añadido- somos el fruto de muchas dificultades, pero también somos la semilla de todas las victorias" y ha invitado a los catalanes "a trabajar, a persistir, con serenidad y firmeza", defendiendo sus derechos civiles y sociales.

Marta Rovira: «Hemos superado la represión»

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado: "estamos superado la represión política porque ¿qué se pensaban?, ¿que dejaríamos que pisoteen nuestros derechos? pues no, y hoy estamos aquí, alegres y combativos, pese a las persecuciones".

"Resistiremos hasta el final -ha añadido- porque el 1-O decidimos nuestro futuro y no podemos quedarnos como siempre, no queremos estar al lado de los inmovilistas, de los que nos intervienen y vulneran nuestros derechos y libertades".