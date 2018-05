Los condenados por el caso Fitur entran hoy en prisión Isabel Jordán, Ana Grau y Mónica Magariños piden el indulto y la suspensión de la ejecución de la pena de prisión mientras se tramita y la exconsellera Milagrosa Martínez elige la cárcel de Villena EUROPA PRESS VALENCIA Jueves, 24 mayo 2018, 08:31

Los condenados por el caso Fitur que están en libertad comparecieron escalonadamente este pasado miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para recoger el mandamiento de entrada en prisión, que se hará efectiva este jueves 24 de mayo, y que se le ha comunicado personalmente a excepción de la exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez, y de Isabel Jordán --exadministradora de algunas sociedades--, que estaban eximidas de hacerlo y podían realizar el trámite a través de sus representantes legales.

En el caso de Martínez, ha designado el centro penitenciario en el que deberá ingresar para cumplir su condena de nueve años este mismo jueves. Además, Isabel Jordán, Mónica Magariños --exempleada de la sociedad de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'-- y Ana Grau --excoordinadora de Ferias--, han solicitado al Gobierno el indulto y, mientras se tramita, han pedido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por distintas razones, según han confirmado a Europa Press fuentes del TSJCV.

Algunos de los motivos alegados son una presentación del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional --aunque la sala sostiene que, en este caso, no corresponde al tribunal sentenciador pronunciarse, sino que debe ser decisión del Constitucional si la admite a trámite--.

Otro motivo es que consideran que la sentencia del Tribunal Supremo no es firme porque han solicitado aclaración --un argumento que también rechaza la sala, porque sostiene que esta aclaración no afecta al fondo del asunto, sino a meros errores formales, y porque han pedido la suspensión mientras el Gobierno se pronuncia sobre el indulto; en este caso, por parte de las tres condenadas--.

Sobre este último punto, la sala ha dado traslado a Fiscalía de la petición y le ha otorgado un plazo de dos días para que se pronuncie. Durante este periodo de tiempo, el tribunal deja sin efecto la decisión de que estas tres condenadas entren en prisión este jueves, hasta que esté la decisión de Fiscalía, y luego resolverá en su caso acordando una nueva fecha de entrada en caso de que lo rechaza.

Así mismo, Mónica Magariños ha pedido la suspensión de la pena de prisión porque es de menos de dos años, ya que la confirmación del Supremo es de dos años por un delito y de 12 meses por otro, por lo que no superaría los dos años que señalaba.

Recogida del mandamiento

Solos o en compañía de sus asesores jurídicos, los condenados han rechazado hacer declaraciones cuando han recogido el mandamiento de ingreso y han tratado de evitar a los medios de comunicación, alguno a la carrera cruzando la calle por entre los coches. El único que ha hecho una declaración ha sido el letrado de un ex alto funcionario de la Conselleria, quien se ha limitado a decir: «Ya hemos pasado por esto suficiente, y por tanto, se acabaron las declaraciones. Gracias».

El resto de condenados que se encuentran en prisión por otras ramas del caso Gürtel --Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', los considerados cabecillas de la trama-- ya recibieron la comunicación vía exhorto de la sala, para informar al centro penitenciario de la firmeza de su condena.

El primero en acudir fue Cándido Herrero, exempleado de Orange Market, condenado a una pena de cuatro años y cuatro meses de cárcel. Poco antes de las 8.45 horas se presentó solo en el tribunal para recoger la orden de entrada en prisión y ha salido sin hacer declaraciones.

Tras él, le tocó el turno a Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turisme, condenado a seis años de cárcel. A las 9.18 horas se presentó en la Sala acompañado de su abogado sin hacer declaraciones. Betoret tiene una condena anterior a una multa de 9.600 euros, al declararse culpable por conformidad en el conocido como 'caso de los trajes'.

«SE ACABARON LAS DECLARACIONES»

A los pocos minutos llegó el exjefe de Promoción de la Agència Valenciana de Turisme (AVT), Jorge Guarro, condenado a 4 años de prisión. A su salida, su abogado ha manifestado que no iban a hacer declaraciones: «Ya hemos pasado por esto suficiente, y por tanto, se acabaron las declaraciones. Gracias», ha zanjado.

Casi una hora más tarde, a las 10.15 horas, ha comparecido la excoordinadora de Ferias de la AVT, Ana Grau, condenada a tres años de cárcel. Grau ha llegado sola y ha salido sin hacer declaraciones.

Le ha seguido el ex alto cargo de la Conselleria de Turisme, Isaac Vidal, condenado a siete años de prisión. A las 11.10 horas ha entrado en la sala acompañado de su abogado y sin hacer declaraciones. A la salida del tribunal ha intentado evitar a los medios de comunicación para no que no captaran su imagen.

La última citada, Mónica Magariños, se ha presentado en el TSJCV a las 11.40, media hora antes de la que había fijado la sala. Condenada a una pena de tres años, la exempleada de Orange Market, ha llegado acompañada de su abogado y sin hacer declaraciones.

Al resto de condenados y considerados líderes de la red Gürtel que se encuentran en prisión por otro hechos relacionados con la trama --Francisco Correa (13 años); Álvaro Pérez 'El Bigotes' (12 años y tres meses) y Pablo Crespo (13 años y tres meses)-- la sala había acordado librar exhorto a los centros penitenciarios para requerirles el cumplimiento de la penas impuestas.