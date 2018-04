El #MeToo y Jessica Chastain arropan a la joven madrileña

«No es abuso. Es violación». Una frase que retumbó ayer por las calles de España y por algunas ciudades europeas, donde españoles residentes mostraron su indignación por la sentencia de la Audiencia de Navarra. El eco de las protestas llegó al otro lado del Atlántico. Jessica Chastain y Rose McGowan, dos de las actrices que impulsaron el movimiento #MeToo, mostraron su apoyo hacia la joven madrileña y su incredulidad ante la sentencia. «Cinco extraños le dijeron a una adolescente intoxicada que la llevarían a su coche. Pero la llevaron a otro lugar, donde la violaron conjuntamente y lo filmaron», relató Chastain en Twitter. «Permanecer quieta y con los ojos cerrados no es consentimiento. Eso no es abuso sexual. Es violación», remachó la actriz de 'La noche más oscura', 'El árbol de la vida', 'Marte' o 'Criadas y señoras'.

Chastain también analiza la legislación española y la diferencia entre agresión o abuso sexual. «¿No hay intimidación? Cinco extraños tratando de cercar a una mujer intoxicada y llevarla a un lugar desconocido es increíblemente aterrador e intimidatorio. ¿Cuántas mujeres son asesinadas cada año?», se cuestiona la actriz, que fue apoyada por McGowan. La intérprete, una de las primeras voces que denunció las violaciones de Harvey Weinstein, también utilizó esta red social para rechazar la sentencia y apoyar a los manifestantes.

Unas protestas que llamaron la atención de la prensa internacional. 'Cólera en España tras la condena por abuso sexual', destacaba el periódico francés 'Le Monde'; una palabra -cólera- que también usó 'The New York Times' para la crónica de su web. Los británicos BBC y 'The Guardian' explican cómo ha sido el juicio, la sentencia del tribunal y la reacción de la calle. Además, el rotativo londinense hace hincapié en la edad de la víctima -18 años- y que uno de los agresores es guardia civil.

El diario alemán 'Frankfurter Allgemeine' se plantea si el machismo sigue vigente en España y critica la línea de las defensas de 'la Manada' de «destruir la credibilidad» de la joven. 'Diário de Notícias' de Portugal también se centra en las protestas en la calle y plantea dudas sobre si las mujeres denunciarán «este tipo de violencia». En Chile, 'El Mercurio' destaca la noticia en su sección internacional: 'Condena menor a acusados de violación desata protestas en España'; y 'La Nación', de Argentina, titula 'Indignación por un fallo que condenó por abuso y no por violación a cinco hombres que atacaron a una joven'.