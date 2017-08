La Mesa de Les Corts tramitará la renuncia de Sandra Mínguez el próximo martes REDACCIÓN VALENCIA. Sábado, 26 agosto 2017, 02:13

La renuncia de Sandra Mínguez a su escaño de diputada en Les Corts se produjo el pasado lunes. La ya exparlamentaria de Podemos presentó su dimisión con carácter inmediato. Lo hizo en el Registro del Parlamento valenciano amparándose en el artículo 10.5 del reglamento de la Cámara.

La decisión de Mínguez pilló por sorpresa a muchos en el grupo morado. Una salida que aún no se ha oficializado porque la Mesa no ha dado curso a la renuncia. Desde el partido morado afirman que lo hará el próximo martes con motivo de la reunión del órgano y será a partir de entonces cuando Lola Bañón, la siguiente en la lista para ocupar el escaño vacío, anuncie sí lo hace o no.