Crece la confianza en la justicia española, pero está a la cola de la UE

ADOLFO LORENTE Bruselas Lunes, 28 mayo 2018, 15:33

No corren buenos tiempos para el sistema judicial español. Sin embargo, hay asidero del que agarrarse ya que la cosa está mal, pero mucho mejor que el año pasado. Según el último informe anual de indicadores sobre justicia presentado por la Comisión, el porcentaje de españoles que consideran «muy bueno» o «bastante bueno» el nivel de independencia judicial del país fue del 39 % en 2018, ocho puntos más que en 2017. Por contra, un 49 % lo perciben como «muy malo» o «bastante malo», lo que sitúa a España como el sexto país más crítico de toda la UE. Solo Crocia Eslovaquia, Bulgaria, Italia y Eslovenia están peor.

Los eurobarómetros siguen siendo el espejo más temido de los Estados miembros, la herramienta que constata que las comparaciones sí son odiosas. Hoy tocaba hablar de justicia y España, de nuevo, no ha salido muy bien parada. No obstante, que mostrarse críticos no tiene por qué ser malo ya que también evidencia que los españoles no son conformistas. Quizá así se comprende que países como Polonia o Hungría, que están bajo vigilancia de la UE por su dudosa independencia judicial, estén por encima de nuestro país. En el otro extremo del ranking vuelven a destacar Dinamarca, Finlandia, Austria y Holanda.

Respecto a los principales motivos que esgrimen los españoles para mostrar sus dudas sobre el sistema judicial, destaca sobre todo la presión del Gobierno y los políticos (39%). Le sigue la interferencia de los intereses económicos (35%) y el estatus y la posición de los jueces la que no garantiza suficientemente su independencia (26%).

No sólo son los ciudadanos valoran negativamente el sistema, también las empresas. El 56% de las encuestas cree que falta independencia, frente al 41% que la defiende a pies juntillas. Aquí, por contra, la situación es mucho mejor en la foto global ya que hay diez países peores que España.

Polémica con la euroorden

Como era de esperar, la comisaria de Justicia, Vera Jourova, ha sido preguntada sobre la polémica que existe en torno a las euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo sobre los exdirigentes de la Generalitat. «En cuanto a la euroorden, esperamos que los Estados miembros usen este instrumento de forma adecuada, legal y transparente. Eso es lo que esperamos de todos los actores de este caso concreto», ha recalcado de forma general.

No ha querido referirse explícitamente a la justicia española, pero sí ha lanzado un par de recados. «En general, lo que queremos que ocurra en los Estados miembros, incluyendo en España, es que haya un sistema judicial independiente y estable, libre de interferencia política. Que esté bien financiado, y que las decisiones más rápidas. Esperamos que el Gobierno de España y el sistema judicial español aguanten la actual situación difícil, para que los otros puedan confiar en ellos, incluyendo la Comisión», ha zanjado.