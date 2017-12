Las medidas que prevé la ley de estabilidad presupuestaria

Los artículos 25 y 26 de la ley de estabilidad presupuestaria hacen referencia a las medidas coercitivas que el ministerio puede poner en marcha si un gobierno incumple lo previsto en la norma. En el primer artículo se advierte de que se debe aprobar la no disponibilidad de créditos -que de alguna manera el Consell ya activó con el cierre del presupuesto a fecha del pasado día 15-. También se debe constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su PIB -unos 200 millones de euros en el caso de la Comunitat-. El siguiente punto advierte de que de no adoptarse alguna de las medidas previstas el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda, de una comisión de expertos -los temidos hombres de negro- para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. El artículo 26 advierte de que, de persistir la rebeldía, será el Gobierno el que se lo requiera al presidente de la CCAA. En caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa.