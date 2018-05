Mayor Oreja presenta su plataforma cultural y alerta de la crisis de nación EFE Domingo, 27 mayo 2018, 00:41

valencia. El exministro de Interior Jaime Mayor Oreja aseguró ayer que en España hay una «crisis de nación» que lleva a un escenario que «a algunos nos produce pánico». A continuación, advirtió de que el «desorden lleva a un mayor desorden». «Todo lo que significa más populismo, mas extremismo no nos lleva a buen puerto», aseguró Mayor Oreja a los periodistas antes de presentar en Valencia la plataforma cultural en defensa de la libertad One of Us (Uno de nosotros), que defiende la protección de los seres humanos desde su concepción.

«Caminamos con inquietud a un escenario que, sin duda, a algunos nos produce pánico; más allá de una sigla o de otra vamos a una situación presidida por el desorden, porque se están perdiendo a chorros valores y referencias», indicó. La iniciativa, en la que colabora la Universidad Católica, cuenta con la participación del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares y de otros 120 intelectuales cristianos del ámbito europeo.