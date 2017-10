Mata responde al órdago de Podemos: «No pasa nada si no se aprueban los presupuestos» El síndic del PSPV, Manolo Mata. / Irene Marsilla El partido morado advierte de que si no se aceptan sus medidas no aprobará las cuentas del Consell «a día de hoy» D. BURGUERA Valencia Miércoles, 25 octubre 2017, 13:13

El síndic del PSPV, Manolo Mata, asumió ayer el órdago lanzado por Podemos. El partido morado advierte de que si no se aceptan sus medidas no aprobará las cuentas del Consell “a día de hoy”.

Sin embargo, ahora mismo en Les Corts, Mata ha anunciado que si no se aprueba el presupuesto de la Generalitat "no pasa nada. Rajoy ya lo hizo en su momento y si es necesario no aprobarlo, ya se verá".

Las cuentas de 2018, en peligro. Frente al riesgo de romperse el acuerdo, el portavoz de Compromis, Fran Ferri, admite que hay asuntos que podrían prolongarse pero que en los presupuestos de 2017 no hay partida alguna para el plan de los barracones ni para la renta garantizada. Ferri no se plantea una prórroga presupuestaria ni dejar para más adelante la tasa turística, tal y como ha sugerido el socialista Mata. El PP señala que “el actual Consell se mantiene en funciones”, según la diputada del popular, Eva Ortiz.