Maroto afea a Rivera que Cs vaya a la marcha por la financiación Maroto saluda a Rubén Moreno, ayer, en presencia de Isabel Bonig. / EfE/juan carlos cárdenas El PP pide «coherencia» al partido naranja ante su apoyo a la manifestación del 18N y considera contradictorio participar junto a la CUP y con banderas esteladas B. F. VALENCIA. Sábado, 11 noviembre 2017, 23:57

El PP, que en la Comunitat mantiene una relación muy tensa con Ciudadanos, mucho más que el entente que a nivel nacional intentan preservar ambas formaciones, ha creído ver una grieta en el argumentario de Cs, un paso en falso. Los populares consideran antinatural que el portavo de Ciudadanos en la Comunitat y concejal en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, acuda a la manifestación del 18 de noviembre para reclamar una mejora de la financiación para la Comunitat.

En el PPCV se confiesan estupefactos ante la posibilidad de que Giner acabe en una foto junto a dirigentes de Acció Cultural del País Valenciano y con alguna estelada de fondo. A la marcha del 18N se han apuntado muchas entidades, algunas de ellas de escaso maridaje con Ciudadanos. Por todo esto, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, una de las principales voces que utiliza Génova para lanzar mensajes públicos, se dirigió ayer a la cúpula nacional de Ciudadanos para afear la actitud de Cs en la Comunitat.

Maroto reclamó ayer «coherencia en las reivindicaciones» a Ciudadanos y advirtió a su líder, Albert Rivera, de que en la política «no vale todo» en relación al apoyo de la formación naranja a la manifestación del 18N.

«Van a marchar con miembros de la CUP y banderas esteladas al grito de 'España nos roba'», reprochó Maroto a la formación naranja durante declaraciones a los medios en Valencia antes de participar en la conferencia 'Pacto por las Libertades Educativas', organizada por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Los populares son los únicos que no se ha sumado a la marcha del próximo sábado y consideran que se ha planificado como un evento de tinte muy nacionalista y hostil hacia el Gobierno central. Por ello, el dirigente popular aprovechó su presencia en Valencia para «trasladar un mensaje a todos los valencianos»: «La manera de defender la lucha contra el adoctrinamiento y la singularidad de la Comunitat, con orgullo y dentro de España, no es solo dentro de una pancarta como en la marcha de hoy (en referencia a la manifestación de ayer contra el nacionalismo catalanista convocada por entidades valencianistas), sino con el ejercicio del gobierno que no tiene complejos, como hace el PP en nuestro país».

Bajo este prisma, advirtió a Rivera que «no todo vale en la política» y consideró que «los que tienen como prioridad hacer frases bonitas o salir en una foto, no están preparados ni para gobernar la Comunitat ni Cataluña, mucho menos España. El mensaje en las pancartas puede quedar muy bien, pero lo importante es actuar con eficacia, tenerlo claro en los programas de Gobierno», señaló Maroto, para quien el PP en España está «firmemente comprometido contra el adoctrinamiento en las aulas».