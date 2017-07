María José Catalá: «A ver si alguien le puede decir a Oltra que no es Angelina Jolie» EFE La portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts ha criticado la visita oficial a Cisjordania de la vicepresidenta del Consell EFE Valencia Jueves, 6 julio 2017, 14:15

La portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts Valencianes, María José Catalá, ha criticado hoy la visita oficial a Cisjordania de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y ha pedido que "alguien" le diga que "no es Angelina Jolie" y que "los problemas de los valencianos están aquí".

Catalá ha hecho estas afirmaciones durante la defensa de una moción subsiguiente presentada por su formación sobre la situación de los centros de menores, que ha sido apoyada por el PP, Ciudadanos y los cuatro diputados no adscritos, y que han votado en contra los grupos del PSPV, Compromís y Podemos.

La moción insta al Consell a proceder al pago inmediato de las cantidades adeudadas a los centros de menores, adaptar la normativa autonómica a la ley estatal de modificación del sistema de protección a la infancia, aceptar las recomendaciones del Síndic de Greuges y revisar los expedientes de menores de 6 años ingresados en los centros.

"Si Mónica Oltra no hace nada, lo tendremos que hacer nosotros", ha señalado Catalá, quien ha asegurado que la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas "es mentirosa y huye de este parlamento, se ponga como se ponga", pues a su juicio "no sabe cómo abordar este problema y ustedes no saben cómo defenderla".