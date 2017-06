Alexis Marí se atrinchera tras multiplicarse los llamamientos a que abandone Ciudadanos Alexis Marí, exsíndic de Ciudadanos, en Les Corts. / MANUEL MOLINES Carmen Sánchez, su sustituta como portavoz de la formación, y Villegas, secretario de organización nacional, le instan a que deje el acta de diputado BURGUERA Miércoles, 7 junio 2017, 01:23

valencia. Alexis Marí, el que fuera portavoz de Ciudadanos en Les Corts, se ha convertido en un personaje político peculiar en una situación excepcional. Desde su partido recibe a diario invitaciones a que se marche, desde el resto de las formaciones con representación en la Cámara valenciana comienzan a contemplar la situación con estupor, y desde las redes sociales se traslada una imagen de brutal guerra interna en la cual el exguardia civil dispara al aire duros mensajes contra sus superiores orgánicos sin que éstos entren en el cuerpo a cuerpo. Si durante los últimos días fueron Inés Arrimadas y Toni Cantó los que recomendaron a Marí que abandone la militancia del partido, ayer lo hicieron Villegas y la sustituta de Marí en la portavocía del grupo parlamentario de Cs en Les Corts, Carmen Sánchez. Las invitaciones de ayer recibieron la misma respuesta por parte de Marí que los llamamientos de días anteriores: del barco de Ciudadanos no le moverán.

A pesar de la vergüenza que a veces dice que pasa en los ascensores el exsíndic de la formación naranja cuando alguien descubre que en sus carpetas aparece el logo del partido que lidera Albert Rivera, el exportavoz muestra una firme determinación de no abandonar la militancia y el cargo electo. Es posible, según comentan ya síndics de otros partidos en Les Corts, que Marí esté buscando que le expulsen. Lo que es probable, casi seguro, es que al acta de diputado autonómico no renuncia aunque se manifieste toda la cúpula 'ciudadana' a las puertas de su casa en Dènia, que es lo único que le queda ya a la dirección de Cs para intentar que renuncie al escaño el exsíndic.

Y mientras en su partido intentan no convertirle en un mártir político, Marí barrunta qué hará mañana cuando llegue el momento de votar en el pleno de Les Corts una propuesta de Podemos de exigir «asumir responsabilidades políticas por la crisis institucional provocada por el Gobierno de Mariano Rajoy». Fuentes de Ciudadanos aseguran que la posición de la formación naranja sobre este punto aún no está fijada y que se debatirá hoy antes del pleno. Sin embargo, el exsindic, muy belicoso frente al PP, podría romper la disciplina de voto si la posición de su grupo difiere de la suya. Marí medita, por tanto, si votar en sentido contrario a lo que señale la dirección de su grupo y, de manera simultánea, envía decenas de mensajes a través de las redes sociales apelando a diario a los principios ideológicos que él asegura defender en contraste con la posición cambiante de su (todavía) partido.

La portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Carmen Sánchez, se ha referido este martes a la «guerra mediática» protagonizada en redes sociales por Marí. La síndica consideró que «dentro de un partido puede haber debates y discrepancias, pero cuando todo se convierte en una discrepancia lo lógico, por coherencia, quizá es abandonar el proyecto».

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, consideró que Marí debe «retirarse» si no está de acuerdo con el proyecto del partido y dejar también el acta de diputado. No se trata de «enseñar la puerta de salida a nadie», subrayó el 'número dos' del partido sino de que cuando uno no sintoniza con un proyecto, salvo matices, y no quiere luchar para que salga adelante «es mejor actuar en consecuencia y retirarse».

La dirección de Ciudadanos, según fuentes de la formación, no ha abordado la situación de Marí ni ha hablado de posibles sanciones o de pedirle el acta de diputado por su comportamiento.

En esas, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, alabó ayer la actitud «muy coherente y muy valiente delante de un Gobierno que no ha cumplido con los Presupuestos con nosotros» del exportavoz de Ciudadanos.

Marí, por su parte, se manifiesta a través de las redes sociales, y lo hace de manera prolija. A Sánchez le replicó ayer que «estaría bien repasar el trabajo parlamentario realizado. Las asistencias, las faltas, y sobre todo los motivos». El exsíndic cargó contra la síndica, quien considera que la situación «ha pasado a ser una guerra personal bastante desagradable».