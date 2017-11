Marco defiende a los suyos La directora general de la nueva RTVV, Empar Marco, preparándose para comparecer ayer en comisión de Les Corts. / DAMIAN TORRES PP y Cs cuestionan el principio de igualdad en el proceso de selección de las subdirecciones y señalan que humilló al resto de candidatos La directora de À Punt, a la Unió de Periodistes: «Poner obstáculos no es lo que toca» J. MOLANO VALENCIA. Jueves, 16 noviembre 2017, 00:07

La directora general de À Punt, Empar Marco, hizo todo lo posible por defender a los suyos ayer en Les Corts consciente de que la sombra de la sospecha se cierne sobre el proceso que les ha colocado como jefes de la nueva RTVV. Cuatro profesionales de su confianza recibieron las máximas notas en la entrevista personal del procedimiento, la última fase y más subjetiva del mismo, que les permitió ganar el puesto a pesar de que alguno consiguió las peores calificaciones en su méritos. «Son los mejores, trabajan a destajo», su designación fue transparente y se llevó cabo «según marca la ley», defendió la excorreponsal de TV3, quien reconoció que no los pudo elegir a dedo porque la normativa de la administración pública se lo impedía. Lo hizo mediante un concurso de libre designación que dejó varios damnificados por el camino. Un hecho que destacó el diputado de Cs Toni Subiela, quien indicó que el resultado final del proceso había humillado al resto de candidatos, con «vuelcos en las valoraciones» que ponen en peligro el proyecto, «sometido a alegaciones y recursos».

«¡Qué buen ojo tiene usted!», le espetó a Marco el diputado del PP Jorge Bellver sobre la idoneidad de los elegidos. La directora asintió con la cabeza, sonrió y dirigió la mirada a la penúltima fila de la sala, donde se encontraban tres miembros del equipo directivo de la radiotelevisión y un rostro conocido de Canal 9, el presentador Frederic Ferri, aspirante a plaza temporal en À Punt.

La directora general se enfrascó en su defensa a ultranza de quienes sí pudo colocar a dedo en un principio para que se embolsaran más de siete mil euros por cabeza por varios trabajos que han servido para dar el primer empujón a la televisión. Sin embargo, se mostró incómoda cuando Bellver sacó el tema de la inexistencia del contrato programa, el documento que recoge los objetivos específicos y la asignación de recursos económicos del ente. Se ha superado en siete días el plazo de nueve meses para que el Consejo Rector lo elabore. La comisión que debe tratar el asunto sólo se ha reunido una vez, antes de verano, y no llegó a concretar nada. Bellver señaló que la inexistencia del contrato programa es deliberada, «para que usted -Marco- pueda hacer y deshacer como quiera sin dar explicaciones sobre el cumplimiento o no de sus obligaciones». En el receso, la directora general se encogió de hombros y le contestó que ese no era un problema suyo sino del órgano que rige la nueva RTVV. Y ya en comisión señaló que en cada uno de sus movimientos respeta la ley.

Marco también fue cuestionada sobre la decisión de la Unió de Periodistes de presentar un recurso contencioso-administrativo contra el baremo de méritos de las bolsas temporales por interpretar que cierran la puerta a profesionales que no trabajaron en RTVV. Al respecto, respondió que «poner más obstáculos» a la apertura de los medios de comunicación autonómicos «no es lo que toca». «No deseo en absoluto que se paralice el proceso de apertura» de los medios de comunicación públicos, añadió, quien consideró que, «por encima de cualquier discrepancia» o de la opinión de un colectivo, «muy respetable», está el derecho de los valencianos a recuperar una radio y televisión públicas y de proximidad.