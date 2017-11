La manifestación del 18-N sólo admitirá un lema Imagen de los convocantes presentando la manifestación del 18-N. / @CEV_Valencia Patronal y sindicatos advierten que no serán bienvenidos a la marcha quienes vayan con un mensaje distinto al de #FinancamentJust EFE VALENCIA Lunes, 13 noviembre 2017, 12:12

Los convocantes de la manifestación por una financiación justa que se celebrará en Valencia el próximo sábado han advertido hoy de que no serán bienvenidos a la marcha quienes vayan con un lema distinto y han reiterado que el objetivo es defender los intereses generales de la Comunitat Valenciana.

En una rueda de prensa para evaluar la evolución de la convocatoria, los dirigentes de CCOO-PV, UGT-PV y la patronal CEV han afirmado que no quieren otro tipo de pancartas que no sean la reivindicación de una financiación y unas inversiones justas y han señalado que no les gustaría que se instrumentalizara la marcha "por parte de nadie".

El lema de la marcha aún no está cerrado pero sí que se ha acordado ya la etiqueta para comentar o ilustrar la convocatoria en redes sociales, que será #FinancamentJust.

El secretario general de CCOO-PV, Arturo León, ha afirmado, sobre una supuesta presencia de la CUP en la manifestación, que no le gustaría que se "modifique" el sentido de la reivindicación "ni ser instrumentalizados por nadie", y ha indicado que si alguien quiere hacer otra convocatoria, es libre de hacerla.

Para su homólogo de UGT-PV, Ismael Saez, no son bienvenidos quienes "vienen a confrontar y a montar ruido", mientras que el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha insistido en que la manifestación se convoca en defensa de los intereses generales de la Comunitat, y no "intereses particulares".