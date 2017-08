La manifestación por la financiación vuelve a enfrentar al Consell y al PP Isabel Bonig. / EFE Oltra reclama unidad en la movilización mientras que los populares piden que se negocie en los órganos competentes AGENCIAS/ S. P. Miércoles, 23 agosto 2017, 00:01

Valencia. El anuncio del PP de que no acudirá a la manifestación convocada para octubre con el objetivo de reclamar un nuevo modelo de financiación sigue levantando ampollas entre el Consell y los populares.

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, insistió ayer en que la movilización en defensa de la reforma de la financiación que se prevé convocar en la Comunitat «no es para molestar a Rajoy», con lo que ha pedido al PPCV que «no rompa la unidad». Oltra se pronunció así en una rueda de prensa relacionada con dependencia al ser preguntada por la postura de los 'populares' y de la patronal de no tener intención de sumarse a esta movilización.

Oltra, quien apuntó que se están manteniendo reuniones entre sindicatos y representantes de patronales «para ver cómo se encara esta expresión pública del pueblo valenciano», mostró su voluntad de que en esta reivindicación «estén todos los partidos», y va a seguir intentando que sea así porque tiene «una paciencia a prueba de bombas y un optimismo seguramente poco prudente», ha dicho. La vicepresidenta confía en que el PPCV «no rompa la unidad» y en que «se impongan los derechos de los valencianos a un juego partidista de no querer molestar a Rajoy». «Esto no es para molestar a Rajoy --ha insistido--, si no para reivindicar nuestros derechos».

El portavoz de Economía del grupo popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, afirmó ayer que la «unidad» para mejorar la financiación de la Comunitat debe darse en los órganos de negociación, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), «no sujetando pancartas». «Ahí es donde tienen que estar y no montando pollos que es donde Oltra se siente más cómoda», manifestó.

En un comunicado, el diputado recordó a Oltra que el PP es «claro» cuando dice que quiere una mejora de la financiación para la Comunitat y reclamó al Consell «altura de miras» para poner «el mismo énfasis» en la mesa de negociación. «Los valencianos necesitan menos ruidos y más respuestas», apostilló. En esta línea, aseguró que les llama la atención que la vicepresidenta «supedite la reforma de la financiación a ir a una manifestación», ya que, a su juicio, «las cosas se negocian donde se puede tener éxito, que es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el Parlamento con los votos de los grupos», recalcó Ibáñez.