Maite Girau confirma que disputará a Sandra Gómez el liderazgo del PSPV en Valencia Maite Girau es la concejal de Deportes. / Damián Torres La concejal de Deportes, perteneciente al entorno de los sanchistas, admite que se presentará a las primarias a las que ya se postuló la portavoz de los socialistas D. BURGUERA Valencia Martes, 19 diciembre 2017, 12:49

Hay lío en el PSPV. Otra vez. La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Maite Girau, ha confirmado a LAS PROVINCIAS su intención de presentar su candidatura para las primarias al PSPV en la ciudad de Valencia, de tal modo que Sandra Gómez, portavoz socialista en el Consistorio, no optará en solitario a un puesto que es el paso previo para ser el futuro candidato a la alcaldía de la capital de la Comunitat.

Gómez, que hizo pública su candidatura hace dos semanas, flanqueada por el número dos del PSPV, Manolo Mata, y por la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, ambos designados en sus puestos por el secretario general socialista en la Comunitat, Ximo Puig, se encuentra así una oposición que contará a buen seguro con el apoyo de una buena parte de los sanchistas de la ciudad de Valencia. La actual portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia deberá lidiar, de este modo, con una aspirante, Girau, que durante el último año y medio no se ha movido ni un milímetro en su apoyo a Pedro Sánchez. La batalla está servida.

"He decidido dar un paso adelante", ha señalado Girau, quien considera que su decisión, que se formalizará en una presentación de la candidatura antes de finales de enero, no supone una reedición de las pugnas sanchistas-ximistas en la Comunitat: "Nuestro partido fue el primero de España en dar cabida a las primarias, es un ejercicio de democracia y eso siempre es saludable". La edil de Deportes da por seguro que la rivalidad interna en el PSPV no tiene por qué deteriorar el trabajo en el seno del grupo municipal socialista, "al menos por mi parte, eso lo tengo claro".