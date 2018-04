Llinares recuerda a Morera que en política la prescripción no absuelve Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude, junto a Enric Morera, presidente de Les Corts. / Damián Torres El director de la Agencia Antifraude critica que se excuse así la financiación investigada y anuncia que 8 funcionarios han pedido protección por denunciar posible corrupción ARTURO CERVELLERA VALENCIA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:21

Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude y responsable de destapar el caso Palau, no ve con buenos ojos que se haya utilizado el argumento de que un delito ha prescrito para que un partido justifique una posible financiación irregular. Llinares criticó ayer duramente que dirigentes como Enric Morera, presidente de Les Corts y exsecretario general del Bloc, justificasen así la investigación sobre las cuentas de su formación y el PSPV.

«La prescripción impide que se te condene pero no te absuelve» aseguró el máximo responsable de la Agencia Antifraude después de presentar la memoria del organismo público en Les Corts. Para Llinares ni en este caso ni en ningún otro «puede haber un mínimo de duda sobre la gestión de los recursos públicos» ya que existe una responsabilidad política clara para todos los dirigentes. Por ello, instó tanto a los socialistas como a los nacionalistas a realizar cuanto antes el examen interno para aclarar sus cuentas. «Lo que no puede hacer un partido es decir que no tiene ninguna responsabilidad» insistió el director del ente que calificó de «diabólica» la prescripción de un delito de corrupción que afecte al dinero de los ciudadanos.

Llinares recordó que en la actualidad existe un debate sobre la prescripción de una infracción de este tipo para que se alargue el plazo de prescripción para cuando aparezcan casos como los de la financiación del PSPV y Compromís que están a diez años vista se pueda seguir investigando.

Presentación de la memoria

El director de la Agencia Antifraude acudió ayer a Les Corts para rendir cuentas ante los diputados y presentar la memoria de su actividad en sus primeros seis meses de vida. Llinares remarcó que durante 2017 se han atendido 35 denuncias y ocho funcionarios se han acogido al estatuto del denunciante tras revelar posibles casos de corrupción.

El máximo responsable del ente dependiente de Les Corts subrayó las dificultades con las que se ha encontrado en este período de tiempo, con una escasez de recursos que propició un arranque muy difícil en el que indicó que ha echado en falta el apoyo de las diferentes administraciones valencianas. Una situación que insistió que les ha impedido emprender investigaciones «de oficio» y sólo aprovechar el 10% del presupuesto. Llinares espera que la agencia pueda estar en pleno funcionamiento antes del verano ahora que han podido aumentar el personal e instalarse en unas oficinas después de que la Generalitat les haya negado otros espacios como los pisos recuperados del caso Cooperación.