El PP lleva al Síndic de Greuges el acto de Soler El conseller de Hacienda realizó una charla en un instituto a favor de la socialdemocracia y en contra del ministro Montoro EFE Miércoles, 14 junio 2017, 00:41

Valencia. La portavoz de Educación del grupo popular en Les Corts, Beatriz Gascó, anunció ayer la presentación de una queja al Síndic de Greuges por la presencia del conseller de Hacienda, Vicent Soler, «en las aulas de institutos de la Comunitat impartiendo soflamas políticas a los alumnos».

La diputada explicó en un comunicado que Soler acudió la semana pasada a un centro de Silla para impartir una clase a alumnos de ESO, en la que dijo que «hay que imponer un criterio socialdemócrata por encima de un planteamiento liberal» y atacó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la gestión del PP.

Gascó afirmó que van a solicitar documentación a la conselleria de Educación para que acredite que no se trata de una actividad «improvisada, sino que estaba programada de antemano» en las actividades recogidas dentro de la programación general del centro. Además, el PP preguntará si se convocó un Consejo Escolar extraordinario para aprobar la presencia de un no docente del centro en las aulas, y anunció que, si no se cumplen estos requisitos, pedirán una reprobación en Les Corts del conseller, «por usar las aulas como herramienta de adoctrinamiento político».

Gascó subrayó que no van a «dejar pasar un hecho de esta gravedad con el que se pretende poner la educación al servicio de la ideología», ya que «no se puede hacer política en las aulas», aunque la concepción de la educación que tienen los partidos del pacto del Botánico sea la de «manipular a los menores». En su opinión, «las aulas tienen que educar en libertad y no pueden ser usadas, como pretende el Consell, como elemento de adoctrinamiento sin que ni siquiera las familias de los afectados tengan constancia».

La diputada recalcó que una educación de calidad es una educación plural, donde al alumno se le dan todas las herramientas necesarias para que, a partir de una mentalidad crítica, saque sus propias conclusiones y no ante un modelo que consideró que trata de imponer una ideología concreta.