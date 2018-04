Juzgan al exresponsable de Calidad Ambiental del PP por encargar informes fantasma Jorge Lamparero, en una imagen de archivo. / J. Signes Jorge Lamparero se enfrenta a nueve años de cárcel A. RALLO Valencia Martes, 10 abril 2018, 17:05

El ex máximo responsable de Calidad Ambiental en la Comunitat Valenciana Jorge Lamparero, un histórico del Partido Popular, se enfrenta desde hoy a nueve años de cárcel por autorizar el pago de más de 48.000 euros por informes inexistentes y sin ninguna utilidad para la Generalitat, según las acusaciones. El ex responsable popular se ha sentado esta misma mañana en el banquillo junto al procesado Francisco Segura, jefe de área de Calidad Ambiental. Ambos están acusados de favorecer a una de las mercantiles de la conocida como trama de las asesorías, en concreto, Asesores Económicos. Una firma en manos de Parra Mateu, ex trabajador del Consorcio de Museos y que se ha visto salpicado por varias causas similares.

La Fiscalía les considera autores de un delito continuado de malversación, prevaricación y otro de falsedad en documento oficial. El subordinado de Lamparero ha reconocido esta mañana, a preguntas del ministerio público, que la contratación de la empresa, en realidad, fue una manera de «formalizar» el encargo de unos trabajos que ya se estaban haciendo y esa era la forma de poder pagarlos. El acusado ha querido restar importancia a este proceso, pero no ha negado el amaño cuando el fiscal le ha preguntado directamente por esa cuestión. En total, de la Generalitat salieron cerca de 50.000 euros sin que hasta la fecha se hayan encontrado los documentos que probarían que los trabajos se efectuaron. Segura ha afirmado en la sala que él comprobó los informes y que estos sí se habían hecho. Sin embargo, un dosier de la Conselleria que asumió esas competencias recoge que no existe ese material en los archivos oficiales.