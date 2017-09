El juzgado rechaza la solicitud de Camps de archivar el caso de la Fórmula 1 Francisco Camps, expresidente de la Generalitat. / DAMIAN TORRES La magistrada considera que es «temprano» para tomar esta decisión porque «faltan diligencias de pruebas por aportar» A. CERVELLERA VALENCIA. Miércoles, 6 septiembre 2017, 00:18

El juzgado de instrucción número dos de Valencia rechazó ayer la solicitud de Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, para archivar la causa que investiga supuestas irregularidades en la organización de los grandes premios de Fórmula 1 que se celebraron en Valencia.

Así lo anunció ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) a través de un auto en el que la magistrada instructora del caso señaló que es «todavía temprano para la declaración de dicho sobreseimiento, aunque pueda comprenderse a esa parte por el tiempo que está la causa abierta». En el texto se justifica la decisión al destacar que «faltan diligencias de pruebas por aportar». Por parte del expresidente, se recordó que existen resoluciones de la Audiencia de Valencia que se refieren a la innecesidad de mantener una causa abierta cuando se tienen datos objetivos de la falta de responsabilidad de los investigados. Al respecto, la magistrada indicó que si hubiera apreciado de «forma evidente que los hechos denunciados carecen de relevancia penal» sí que habría procedido al archivo inmediato de la causa.

Camps presentó el 5 de junio un escrito en el juzgado en el que solicitaba «sin más dilación» que se aclarase si las causas que servían para dictar el secreto de una pieza tenían amparo legal. También reclamó que los requerimientos de información remitidos a la UDEF se cumplieran o, en su defecto fueran anulados para que el tiempo no fuera un obstáculo para la instrucción. El expresidente también pedía que se considerase separar las diferentes piezas de la causa, la secreta y la no secreta, si se evidenciaba que no existía una conexión suficiente entre las mismas.

La magistrada rechazó la solicitud de anular la información en el caso de que no fuera remitida se ha frenado al entender el juzgado que «carece de sentido». También insistió en que el motivo del secreto de una pieza de la investigación se debe a la «necesidad» de que la UDEF pueda realizar su trabajo. Con todo, la jueza desestima las peticiones principales de la representación de Camps aunque si acepta una relativa a la interrupción de los plazos de instrucción y la decisión sobre la prórroga del secreto de la pieza, decisión que se difiere al momento en que el ministerio público interese una nueva prórroga.

En este procedimiento, junto a Camps, están investigados la exconsellera de Deportes Lola Johnson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La querella de Anticorrupción que dio origen a esta causa se centra en cuatro aspectos. Por un lado, el contrato entre Valmor y la empresa Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1 por el que la mercantil no pagó «ni un euro». Por otro, la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento fijado en la Ley de Hacienda y la de Presupuestos de 2011. Además, se investiga el mandato que dio a Johnson para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Consell prestaba el aval a la empresa y el hecho de abonar el canon anual de 26 millones de dólares «sin asumir ningún derecho».