Un juzgado de Llíria investigará el escrache junto a la casa de Oltra La protesta frente a la casa de Oltra. / lp EP/A.G.R. Martes, 12 diciembre 2017, 00:24

valencia. La Fiscalía de Valencia ha enviado al juez la investigación del escrache que sufrió la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a las puertas de su propio domicilio. El pasado 19 de octubre un reducido grupo de ultras de extrema derecha, entre los que figuraba el presidente de España 2000 José Luis Roberto, se concentraron junto a la casa de la líder de Compromís. Los participantes desplegaron una enorme bandera con el lema 'Viva la unidad de España' y con la ayuda de un altavoz reprodujeron varios pasodobles. Algunos llevaban el rostro oculto tras una máscara.

El Ministerio Público, tras analizar los hechos, considera que la acción puede constituir un delito leve de amenazas. La intimidación ejercida sobre la vicepresidenta «no reviste la entidad suficiente» para calificarla como un delito de amenazas graves, pero sí que puede constituir un delito de amenaza leve «por razón de la ideología de la víctima», concluye la fiscal.

Ahora será el juzgado el que continúe con las diligencias, que podrían avanzar con la identificación de los participantes en el acoso a la responsable del Consell y su posible citación como investigados.

El ministerio público sostiene que los hechos no constituyen un delito de acoso, porque requiere insistencia y reiteración, no desórdenes públicos, pero sí cree que la actuación de estas personas «excede del ámbito de la libertad de expresión, ya que esta actuación revestía una intención claramente intimidatoria y, por lo tanto, susceptible de reproche penal». Incide en que la acción se produjo en horario nocturno, en el domicilio particular, donde residen menores y en una zona residencial, con lo que se envía el mensaje de que los autores «saben donde viven tanto ella como sus familiares más próximos», lo que supone un elemento de intimidación. Se trata de una medida de presión que han sufrido numerosos políticos y de todas las ideologías. En el caso de Oltra, hay que recordar que la vicepresidenta se encontraba con sus hijos.