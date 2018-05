El PP justifica los pagos de los cheques y Compromís no aclara los que hizo con tarjeta El portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Rius. / Raquel Abulaila Los populares de la Diputación muestran desembolsos en menús, asuntos judiciales y taxis mientras los nacionalistas culpan a la prensa F. RICÓS Miércoles, 23 mayo 2018, 00:38

Valencia. El PP de la Diputación de Valencia se apresuró ayer a justificar los pagos realizados con cheques a personal del grupo político provincial durante el año pasado y posteriormente lo hizo públicamente en el transcurso del pleno, cuestión que eludió efectuar Compromís, cuyos pagos a través de tarjeta de crédito continúan con el mismo nivel de opacidad porque su portavoz, Xavier Rius, no aclaró ninguno.

El área de Intervención de la corporación provincial realizó un informe sobre las asignaciones económicas que reciben los seis grupos políticos que la integran y cómo se han justificado los gastos de esos fondos. El informe, que teóricamente se ha distribuido a todos los grupos, concluía que Compromís y el PP no habían justificado una serie de gastos, aunque no especificaba la cantidad ni de los nacionalistas ni de los populares.

Los del PP se aprestaron a aclarar que los cheques, 16 en total según señalaron desde el grupo popular, de los que hablaba el interventor provincial en su informe ascendían a 1.426,74 euros y que de ellos, unos 850 euros correspondían a gastos judiciales por la presentación de demandas y los poco menos de 600 euros restantes correspondían a gastos en taxis, comidas de menú y kilometrajes.

El diputado Rius continúa «sin especificar los conceptos» de los pagos de Compromís con tarjeta

En el grupo popular hay una docena de diputados y diez asesores. A ese gasto de 1.426 euros que se abonó mediante 16 cheques, si se le restan los pagos judiciales resulta que el grupo popular se ha gastado 576 euros. Eso supone que los 22 integrantes del grupo salieron a un gasto de algo menos de 27 euros por cabeza al año.

Durante el pleno, el popular Javier Berasaluce, tras destacar algunos de estos datos, como el número de cheques y la cantidad de dinero, afirmó que se trata «de cantidades ridículas que creíamos que no había que concretar, pero aquí están para quien quiera consultar los datos». El de Requena resaltó que no habían justificado cada pago de carrera de taxi o de satisfacción de un menú porque «no tenemos una instrucción clara por parte de Intervención y yo pensaba que no hacía falta bajar al nivel de detalle».

En ese sentido, Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación, afirmó que en la junta de portavoces acordamos pedir a Intervención que los grupos presentemos el mismo formato para una mejor fiscalización».

Hasta entonces Compromís no había aclarado nada y la intervención de su portavoz, Xavier Rius, continuó si dar cuenta de los «cargos en tarjeta de crédito sin aclarar conceptos» y se limitó a tratar de echar la culpa al mensajero. «El informe está ahí y me he quedado un poco sorprendido al ver las noticias en prensa porque ponía 'reparos de Intervención'», afirmó Rius, a pesar de que en ningún momento de la información publicada ayer por este periódico se indicaba que el interventor ponía reparos ni a las cuentas de Compromís ni a las del PP. «Y el periodista... El que le ha pasado el informe no se lo ha pasado bien o no ha leído bien, porque no hay ningún reparo, hay una descripción», insistió el portavoz de Compromís, que seguramente no leyó la información, porque en ella no se indicó en ningún momento que el interventor hubiese puesto reparos, ya que en su informe no se indicaba.

Compromís continuó «sin especificar los conceptos» que cargó a su tarjeta de crédito, mientras el PP, por boca del diputado Berasaluce, ponía a disposición de quien quisiera ver los cargos que el PP había satisfecho a través de los 15 cheques.

Por cierto que la portavoz del PP en la corporación provincial, Mari Carmen Contelles, a principio de legislatura rechazó que su grupo pudiera disponer de una tarjeta de crédito para no tener problemas a la hora de justificar pagos y ser totalmente transparentes. Contelles avisó a sus diputados y asesores de que quería que las cuentas al céntimo y no se malgastara ni uno.

La portavoz de Ciudadanos, Mamen Sánchez, aseguró ayer que ha devuelto a la corporación los 3.058,84 euros que le han sobrado de los 10.091,89 euros percibidos en 2017.