Julià Álvaro, cesado como secretario autonómico de Medio Ambiente La destitución del número dos de Medio Ambiente amenaza la estabilidad de Compromís D. BURGUERA Valencia Viernes, 2 febrero 2018, 12:16

Julià Álvaro era lo más parecido a un conseller entre los secretarios autonómicos del Ejecutivo valenciano. Estaba llamado a ser el titular de Medio Ambiente, pero la necesidad de ajustar la paridad y los equilibrios de última hora obligaron a 'conformarle' con la secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático dentro de la conselleria de Agricultura que dirige Elena Cebrián, situada en el puesto a propuesta de Compromís.

Paradójicamente, Cebrián y Álvaro chocaron desde casi el principio y no han dejado de hacerlo hasta la destitución del número dos de la conselleria. "Yo no voy a dimitir en ningún caso", aseguró hace unas semanas a varios interlocutores el secretario autonómico. Esta mañana, sin embargo, a preguntas de este periódico para interesarse de los motivos de su salida del Consell, Àlvaro declinó hacer comentarios: "No tengo nada que decir". De hecho, los teléfonos de Compromís han quedado mudos a la espera de que "la jefa diga algo". Mónica Oltra, la líder de la coalición debe dar explicaciones a partir de las 12 como portavoz del Consell. Ineludible que explique qué ha pasado y cuáles son los motivos de una salida que afecta al Gobierno valenciano pero, sobre todo, perturba la tensa calma que se ha establecido en Compromís a la espera de ver cómo se organizan de cara a las elecciones de 2019. "Es una situación peligrosa, sobre todo para nosotros", explica una miembro del Consell.