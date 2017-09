El juez prorroga once meses más la causa al PP de Valencia por blanqueo Rueda de prensa de miembros del pp de Valencia imputados por blanqueo de dinero, en una foto de archivo. / Irene Marsilla Anticorrupción había solicitado que la instrucción se alargara un año y medio pero el magistrado considera «a todas luces excesivo» ese plazo REDACCIÓN Miércoles, 6 septiembre 2017, 14:14

valencia. No serán dieciocho meses más, pero sí once. El titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia, que investiga el supuesto caso de blanqueo en el PP de la ciudad, ha dictado un auto por el que acuerda prorrogar hasta julio de 2018 el plazo de instrucción de esta causa, ya declarada compleja en julio de 2016. La decisión, a la que ha tenido acceso este diario, considera que la petición planteada este pasado mes de junio por la fiscalía, para que la instrucción se prorrogara otros dieciocho meses -habría llegado hasta el mes de febrero de 2019- resulta «a todas luces excesiva». No obstante, sí que acuerda una prórroga de once meses, plazo en el que, según detalla, espera disponer de un informe pendiente de la UCO de la Guardia Civil, así como de las previsibles diligencias que, como consecuencia de su contenido, puedan ordenarse. El titular del juzgado número dieciocho considera «prudencial» el nuevo plazo, cuya concreción (11 meses) justifica en la conveniencia de «evitar que la fecha límite coincida con el mes de agosto».

Tal y como ya informó este diario el pasado mes de junio, Anticorrupción pidió al juzgado que investiga el blanqueo de 50.000 euros por parte del Grupo Municipal del PP y la financiación ilegal de la formación que prorrogara las pesquisas otros 18 meses. Una petición que entraba dentro de lo habitual, dado que, ante la incertidumbre sobre cuándo terminarán las pesquisas, resulta lógico pedir la ampliación por el mayor plazo posible. El juez, en el auto que se conoció ayer, explica que debe reconocerse la amplitud de la investigación y que la UCO requiere de la colaboración de terceros para finalizar su informe.