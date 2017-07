Los jueces reprenden a Oltra por poner en duda su imparcialidad La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, antes de comparecer en rueda de prensa. / damián torres La vicepresidenta anunció un recurso al Supremo por considerar que el TSJCV tomó una decisión política en la devolución de conciertos a dos centros escolares J. MOLANO VALENCIA. Martes, 18 julio 2017, 00:21

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha sido advertida por jueces y magistrados tras esgrimir los argumentos del Ejecutivo valenciano para recurrir una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La de devolver cautelarmente el concierto a dos centros educativos de la Comunitat. La portavoz del Consell declaró el pasado viernes que el Gobierno autonómico presentará un recurso ante el Tribunal Supremo porque «consideramos que son decisiones -las del TSJCV- que no se ajustan a la normativa vigente y a las competencias que tiene cada uno; unos toman decisiones políticas y otros aplican la ley a través de las sentencias».

Oltra considera que la justicia, en ese caso, se ha extralimitado en sus funciones. Una argumentación que ayer ratificaron desde Vicepresidencia y que volvió a recibir respuesta.

Para el presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de Rosa, las palabras de la número dos de la Generalitat «son muy desafortunadas». «Atacar y decir públicamente si se está de acuerdo o no -con el dictamen del TSJCV- no me parece lo más adecuado y menos teniendo en cuenta que ella es jurista. Sabe que hacer valoraciones políticas sobre decisiones judiciales no es lo más correcto». «No hay que presionar a jueces y magistrados, para eso están los recursos. El Supremo decidirá si el TSJCV ha resuelto o no de manera adecuada».

El juez Decano de Valencia, Pedro Viguer, por su parte, se remitió al comunicado que emitió el pasado viernes la Asociación para la Magistratura (APM). En el escrito se advirtió a la también consellera de Políticas Inclusivas de la «necesidad del escrupuloso respeto al principio de separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial», así como también se señaló que «resultaría prudente ponderar las manifestaciones que, en el ejercicio de la crítica legítima, pueden generarse desde la política».

En la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, una vez conocidas las palabras de Oltra, entienden, «desde la independencia y la profesionalidad», que las resoluciones judiciales, «tanto las emanadas por cualquier tribunal como en mayor medida las de los órganos superiores, en este caso el TSJCV sobre la adopción de medidas cautelares en la cuestión de educación, como en cualquier otra parcela de interés social, contribuyen desde la aplicación de las leyes a satisfacer el interés general». El colectivo desdice a la vicepresidenta al asegurar que «desde este ámbito rechazamos la mera idea de que por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se esté actuando más allá de sus competencias, tratando de inmiscuirse en aquellas propias de los otros dos poderes».