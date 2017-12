El joven expulsado de su casa por okupas logra que el banco le cambie el piso

La pesadilla que comenzó en el año 2010 ha llegado a su fin. Tras ver cómo su deslumbrante y nuevo piso en la calle Sagunto de Valencia acababa tomado y destrozado casi por completo por los okupas, mientras él seguía pagando religiosamente una hipoteca de 500 euros, ahora Álvaro respira: «El día de la Lotería de Navidad se me ha adelantado, mi 22 de diciembre fue el 11 de noviembre». El joven se refiere así a la fecha en la que firmó con el director de su sucursal de Bankia y la directora de zona de la entidad la dación en pago del inmueble (del que aún debía más de 150.000 euros) a cambio de quedarse con la hipoteca de otro piso en la cartera inmobiliaria del banco. Y fin del mal sueño.

«Ya me da igual recuperar lo que he pagado o lo que me gasté en reformar la casa. Quiero librarme de la pesadilla», aseguró Álvaro en el mes de mayo en un artículo de denuncia en LAS PROVINCIAS. El infierno es historia. El piso del 195 de la calle Sagunto (o lo que queda de él, con la puerta arrancada, los cables arrasados y los marcos de las puertas despedazados) es ya propiedad de Bankia, mientras que Álvaro ha trasladado su hipoteca a un piso de Xaló, que estaba en la cartera de Bankia.

«Esa era la condición, y el piso es bastante nuevo, tiene piscina comunitaria y en ese pueblo yo tengo amistades, o sea que al fin tengo un proyecto, porque antes tenía una casa en la que no puedo estar ni vale nada».

«He tenido suerte de toparme con personas muy humanas», subraya ahora el joven valenciano, en referencia a los responsables de Bankia y a Constantino Marín, «el abogado que me ha asesorado en todo sin cobrarme nada».

Por contra, Álvaro critica el «trato poco humano» de la Sareb, dueña del edificio 'okupado', y la falta de auxilio que le ha proporcionado el Ayuntamiento de Valencia, al que pidió ayuda.

«Al final me han autorizado la operación porque yo no he dejado de pagar pese a las circunstancias», señala el joven que le indicaron desde Bankia.