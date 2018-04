Aznar avisa del riesgo de expansión del proyecto nacionalista a la Comunitat

José María Aznar, expresidente del Gobierno, volvió ayer a Valencia para una nueva edición del foro de ideas de la fundación FAES, de la cual es presidente. Bajo el nombre de 'La Comunidad Valenciana ante el nacionalismo catalán', durante toda la mañana tuvieron lugar diferentes presentaciones sobre esta temática, entre las que destacó la del expresidente, que no dudó en alertar de que la Comunitat está en el punto de mira de «la estrategia del independentismo».

El que fuera jefe del Ejecutivo español dejó claro que cree que el objetivo de los secesionistas es llevar a tierras valencianas «el designio expansionista», así como a las Islas Baleares. Una estrategia que, según Aznar, «no es un elemento menor y secundario», ya que partidos nacionalistas están fomentándolo. Aznar ensalzó el papel que ha jugado la Comunitat durante las últimas décadas para articular España y por ello, incidió en que con el actual desafío secesionista en Cataluña, hoy más que nunca, es crucial la autonomía valenciana para el futuro del país y afirmó que «de la misma manera que lo sabemos nosotros, lo saben los que quieren romper el Estado». Aznar no quiso que su intervención se basase solo en «componer relatos apocalípticos» sino también en «proponer soluciones». Soluciones como la necesidad de que la Comunitat refuerce «todos sus activos políticos, institucionales y sociales», tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil para frenar el independentismo catalán.

El que fuera presidente honorífico del PP avanzó que Valencia acogerá en los próximos meses nuevos eventos organizados por FAES. Una apuesta por la descentralización de sus actividades que ya llevó a celebrar un primer foro valenciano el pasado octubre. En esa ocasión, Aznar atacó directamente al Consell. Una situación que no se produjo ayer, ya que no hubieron referencias claras hacia el PSPV y los ataques a Compromís tan sólo pudieron englobarse en sus reproches al nacionalismo. Contra los que sí arremetió ayer el expresidente fue contra Podemos, a los que se refirió con el calificativo de «populismo» y consideró que colaboran con el nacionalismo.

Para el presidente de FAES los últimos meses en Cataluña han significado un «punto y a parte» y ya no han sido solo «un episodio más de radicalización del nacionalismo» sino «una rebelión en toda regla». Aznar recordó que no es la primera vez en la historia que el nacionalismo catalán lo hace y que este siempre ha terminado con consecuencias desastrosas. Consideró que se «ha tirado por la borda» los esfuerzos de integración de décadas de desarrollo de autogobierno, de intervención en la política nacional y de participación en un proyecto nacional y democrático que ha conllevado que «los deseos de vuelta a la situación anterior no se van a repetir». Para Aznar el secesionismo ha emprendido un camino irreversible, lo que cree que imposibilita volver a las condiciones previas.

Reforma constitucionalLa reforma de la Constitución es una de las propuestas que defienden partidos como el PSOE para buscar una salida al conflicto catalán. El PP llegó incluso a aceptar 'abrir el melón' en el Congreso aunque luego ha intentado frenar esta propuesta. Para Aznar esta actualización no es, ni mucho menos, una prioridad y ayer sostuvo «que el edificio está dando muestras más que razonables de solidez, por más que algunos se empeñen en que la Constitución es el problema y su reforma la solución». Para el expresidente el problema no es la Constitución «sino que todos estemos a la altura».Aznar apuntó que Cataluña necesita «el remedio de la ley y el estímulo de una alternativa política amplia frente al independentismo». Y eso también cree que se requiere de «políticos que crean en ese objetivo y lo hagan realidad con generosidad y liderazgo porque liderazgo es precisamente hacer que las cosas cambien».