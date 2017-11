José Manuel García Margallo: «No tendría sentido que sospechosos de sedición pudieran ser candidatos» El exministro José Manuel García Margallo, ayer. / irene marsilla El exministro y diputado del PP sospecha que el soberanismo situará en la campaña del 21-D el tema de la amnistía de sus cargos en prisión F. M. Viernes, 3 noviembre 2017, 01:02

El exministro de Exteriores y diputado nacional del PP, José Manuel García Margallo, consideró ayer que la opinión pública no entendería «que unos sospechosos de un delito de rebelión, sedición y malversación puedan ser candidatos» en las elecciones del 21 de diciembre. El dirigente popular, en conversación con LAS PROVINCIAS, lamentó que no haya tiempo material para que la Justicia pudiera adoptar una decisión que impidiera esa situación, porque no se puede solicitar como medida cautelar. «Para eso se debería de haber aplicado antes el 155 o haber pospuesto las elecciones a un momento posterior».

Pese a ello, el exministro reconoce que la convocatoria exprés ha transmitido la imagen de que la sustitución de los gestores de la Generalitat era excepcional y temporal. Admite también que quizá el presidente del Gobierno ha querido evitar un conflicto social. «Aunque en Euskadi no se produjo cuando Aznar cerró Egin y encarceló a la Mesa de HB. Yo creo que no habría pasado nada», sentencia.

García Margallo considera que el debate político que se abre a partir de la decisión de la Audiencia Nacional de enviar a prisión al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras y otros siete consejeros, es «si la amnistía se va a convertir en un tema central de la campaña electoral». Si es así, reflexiona, «ERC y PDeCat podrían pensar en presentarse juntos, con una lista en que estuviese incluso Puigdemont, Junqueras y los 'Jordis' para mover a su electorado». Esa decisión, añade, conllevaría otro debate, como es el de la inelegibilidad. Si los cargos ahora en prisión pueden ir en una lista, y tras el 21-D asumen responsabilidades, «podríamos encontrarnos con la detención de alguien -que fuera condenado- que pueda ostentar la máxima representación en Cataluña».

Al extitular de Exteriores no le cabe ninguna duda de que Carles Puigdemont, el expresidente catalán, «quiere forzar su detención». Margallo recuerda que su tesis siempre fue la de que «el partido -en alusión al problema catalán- se jugaba fuera. El proceso desde el primer momento ha buscado una imagen mediática fuera», considera. A su juicio, la estrategia de la Generalitat de Cataluña durante mucho tiempo «fue buscar el reconocimiento internacional. Cuando se dan cuenta hace dos o tres años que esa estrategia falla, eligen otra: demostrar que España es un país opresor que reprime las libertades básicas del pueblo catalán». Lo que Puigdemont intenta demostrar es que España es un estado donde no se respetan los derechos básicos y no hay una protección jurídica. Cosa que es impensable que tenga éxito».

El exministro admite que la imagen que está ofreciendo Puigdemont durante los últimos días resulta bastante grotesca. «Si el nacionalismo necesita mártires, Puigdemont es todo lo contrario de un mártir», reconoce.

Pese a ello, considera que no se ha valorado lo suficientemente «la intensidad del fenómeno separatista». Relata que ha habido varias fases: una desde 1980, con la etapa de construcción nacional, con Pujol en el Gobierno, de separación y de odio a todo lo español a través de educación y de los medios de comunicación. Y otra a partir de la sentencia del Constitucional sobre el Estatut de Maragall, «que es cuando Pujol dice que salta del autonomismo al independentismo. Y empiezan una etapa de construcción estatal». Para el exministro, «eso se ha minusvalorado durante mucho tiempo».

El dirigente popular nunca ha escondido su apuesta por una aplicación mucho antes del 155. «Mi impresión es que, en términos médicos, cuando antes se produjera una intervención jurídica, habría sido menos invasiva». Y Margallo ya lo propuso cuando se planteó la consulta de 2010 que anuló el Constitucional y que Artur Mas convirtió en proceso participativo. «No se reaccionó y se produce una votación. En mi opinión, se debía de haber evitado y habría sido sencillo», explica.

De hecho, recuerda que el Gobierno central sabía que las urnas y las papeletas «se estaban haciendo en una cárcel de Lleida. Mi tesis era que se requiriera a la Generalitat que se hiciera cargo de esas papeletas y esas urnas para su destrucción. Y si no hubiesen obedecido, el 155 se habría aplicado de una forma suavísima, para realizar esa operación para que no hubiera votación». Dicho eso, Margallo explica que era partidario, de forma simultánea, de abrir conversaciones «sobre la reforma constitucional, la del sistema tributario en conjunto, incluido el de financiación, una ley oficial de lenguas...»

El exministro admite que también propuso el 155 tras los incidentes de los días 6 y 7 de septiembre. «Si se hubiese aplicado el 155, no habríamos tenido un 1-O». Margallo se muestra partidario de ser «muy firmes en el mantenimiento del estado de derecho, la soberanía y la unidad de España, y al mismo tiempo abrir cauces de diálogo sobre el resto de temas». Aunque precisa: «siempre que ese diálogo no se cierre con un premio a los golpistas en perjuicio de los que hemos respetado la Constitución».

Margallo cree que se debería haber sido más contundente «en el tema de nuestra identidad constitucional y de la unidad de España». Respecto al horizonte electoral, considera que ni constitucionalistas ni separatistas tendrán mayoría absoluta. «No creo que pueda haber una nueva DUI, pero sí una declaración conjunta pidiendo un referéndum pactado sobre la autodeterminación, que no sería posible sin modificar la Constitución», remarca.