Jorge Rodríguez, sobre si optará a la secretaría del PSPV de Valencia: «Sigo en período de meditación» El presidente de la Diputación de Valencia está llevando a cabo una «rueda de contactos» entre sus compañeros de partidos EUROPA PRESS VALENCIA Viernes, 29 septiembre 2017, 14:59

El portavoz del PSPV y presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha asegurado este viernes que sigue "en período de meditación" sobre la posibilidad de presentar su candidatura a las primarias para liderar a los socialistas en la provincia.

Además, ha señalado que está llevando a cabo una "rueda de contactos" con el fin de "ver qué opinan los compañeros y compañeras" en cuanto a si debe optar a la Secretaría General del PSPV en Valencia.

Así lo ha manifestado este el presidente de la corporación provincial este viernes al ser preguntado por este asunto tras la presentación de los actos programados por la institución con motivo de la celebración del 9 d'octubre.

Rodríguez ha apuntado que ya respondió sobre esta posibilidad el pasado martes, antes de asistir al pleno de la Diputación, y que es "persona de reflejos lentos", por lo que ha afirmado que continúa "en período de meditación".

Sin embargo, ha subrayado que "en este momento" le preocupa que el 1 de octubre "haya una situación muy compleja en Cataluña" que "afecta directamente al resto de España". "Eso sí que me quita el sueño. Lo otro --su posible candidatura-- no me lo quita", ha declarado.

El portavoz del PSPV ha dicho también que, en cualquier caso, es de los que opina que "mientras no hay congreso no puede haber candidatos". "Con lo cual, queda muchísimo tiempo para continuar reflexionando y hablando con los compañeros, porque esto es un proceso de militantes", ha añadido.

«En el PSOE todo es posible»

El proceso de primarias para liderar el PSPV provincial cuenta ya con dos aspirantes confirmados, la diputada autonómica Mercedes Caballero y el militante de Aldaia Rubén Fenollar, ambos enmarcados dentro del sector 'sanchista'. Preguntado sobre si cabría la posibilidad de llegar a acuerdos o incluso a conformar una candidatura de unidad, Rodríguez ha señalado: "En el PSOE todo es posible".

"Por tanto yo nunca descarto nada. He visto tantas cosas en el tiempo que llevo militando... en los partidos, ya no digo en el PSOE. Todo es posible", ha sostenido a este respecto.