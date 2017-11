Jorge Rodríguez: «El PSPV era una olla en ebullición, ahora sólo agua caliente» Jorge Rodríguez, durante la entrevista. / Efe El portavoz del PSPV-PSOE admite que se han vivido momentos «muy complicados» con los congresos federal y autonómico EFE VALENCIA Sábado, 4 noviembre 2017, 11:08

El portavoz del PSPV-PSOE, Jorge Rodríguez, ha afirmado sobre la vida interna del partido que antes era "una olla que estaba en ebullición", pues se han vivido momentos "muy complicados" con los congresos federal y autonómico, pero han ido "bajando las burbujas" y ahora ya "solo está el agua calentita".

Rodríguez ha señalado durante Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia que su propia decisión de no presentarse a la primarias a la secretaría provincial del PSPV de Valencia ha supuesto "tirar un cubito de hielo para que se enfríe un poquito más" el agua del partido, en lugar de darle "más gas".

En su opinión, el PSPV-PSOE necesita "vencer el ombliguismo" y centrarse en la ciudadanía, en lugar de dedicar más meses a hablar "de nosotros mismos" y a "pegarnos puñaladas unos a otros", pues de esta forma "igual nos va un poquito mejor en las elecciones".

"Si cada vez que hay que abrir un proceso interno nos tenemos que desangrar, al final no habrá transfusión posible", asegura el también presidente de la Diputación de Valencia, quien defiende que el partido debe trabajar "a muerte" por Pedro Sánchez y por Ximo Puig una vez celebradas las primarias.

"Si no entendemos esto, y al final cuando no duele la herida duele la cicatriz, entraremos en una espiral de ombliguismo que no nos va a permitir dedicarnos" a lo que toca, en un momento en que el PSPV está en el Gobierno de la Generalitat, de la Diputación de Valencia y "en la inmensa mayoría" de Gobiernos locales, asevera.

Por ello, insiste en que los socialistas valencianos no se pueden permitir "el lujo de estar en tonterías", sino que hay "problemas serios que atender" en un momento como este, en el que nunca ha tenido "tanta responsabilidad", ni siquiera cuando ha logrado mejores resultados electorales.

Preguntado sobre la suspensión de los congresos comarcales, el portavoz del PSPV considera que "está bien" separar el proceso provincial del comarcal, porque "cada congreso tiene su momento", y defiende que los socialistas valencianos siempre han tenido una "vocación comarcalista clara", aunque el PSOE no la ha reconocido.

Rodríguez asevera que no tiene "ninguna duda" en que se reedite el pacto de Gobierno en la Generalitat si así lo determinan los resultados de las próximas elecciones autonómicas, porque ha sido "positivo" para la Comunitat y ahora que las mayorías absolutas parecen haber "llegado a su fin" la izquierda, que es "muy plural", debe entenderse.

Respecto a la posibilidad de una tasa turística en la Comunitat, considera que "no es oportuna", pues en este momento es más importante "preservar el crecimiento del sector", y advierte de que "con la política fiscal no se puede jugar, es un tema muy serio y antes de aplicarlo tiene que ser muy estudiado".

No obstante, indica que si se tratara de un impuesto de carácter municipal lo vería diferente de si es "algo obligado desde la Generalitat", ya que "no es lo mismo" que revierta sobre el municipio que asume el coste de implantarla que tener "la obligación" de aplicarla.