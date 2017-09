Jorge Rodríguez: «Los nombramientos en À Punt tienen que responder a criterios de profesionalidad, no a afinidades políticas»

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, analiza algunos de los principales debates políticos abiertos en la Comunitat, como la situación de Cataluña, la tasa turística o la puesta en marcha de la nueva televisión pública. Aborda también cuestiones de perfil orgánico, mes y medio después de haber sido elegido portavoz de la ejecutiva del PSPV y con el proceso congresual provincial a la vista.

-El Supremo acaba de rechazar el decreto del Consell para coordinar a las Diputaciones en materia de Deportes. ¿Se equivocó usted al no seguir los pasos de Alicante y Castellón y rechazar esa iniciativa?

-No. Porque la filosofía la comparto. Lo que no tiene sentido es que montemos chiringuitos.

-Pero el TSJ, primero, y el Supremo, después, le han dado la razón a las Diputaciones de Castellón y Alicante.

-Que sea ilegal no quiere decir que no sea razonable.

-Eso es difícil de sostener.

-La ley muchas veces no es justa. Que la decisión no sea legal no significa que la idea no fuera positiva.

-¿Y por lo tanto, usted no tiene la sensación de que la Generalitat hace lo posible para controlar los recursos de la Diputación?

-Aunque quisiéramos ser el banco de la Generalitat, no tendríamos capacidad para serlo. Otra cosa es que haya competencias compartidas en las que buscamos la colaboración con la Generalitat, como con los colegios. Pero no tengo una sensación de usurpación de funciones.

-Habla de colegios y el presidente Puig acaba de anunciar una inversión de 700 millones para acabar con los barracones. ¿Reconoce el fracaso del plan de hace un año?

-Lo que se reconoce es la falta de aparato administrativo para ejecutarlo. Si la Generalitat tarda ocho meses en contratar es porque no tiene un buen aparato administrativo.

-¿Y lo que tiene que hacer es engordar ese aparato?

-No sé si engordarlo o hacerlo más eficiente.

-Hablábamos del decreto de coordinación de competencias, pero el presidente de la Generalitat ha dicho que quiere disolver las diputaciones...

-Entre lo que uno puede y lo que uno quiere, a veces hay un mundo. La posición del PSPV es que tendemos a un modelo federal y en él, optamos por la comarcalización frente a las provincias.

-¿Y esa es su posición también? Es decir, ¿el presidente de la Diputación es partidario de la desaparición de las instituciones provinciales?

-Sigo pensando que responden a un modelo que debe cambiar...

-Le he oído decir que se había dado cuenta que las diputaciones eran más útiles de lo que pensaba. ¿Eso no es contradictorio con querer que desaparezcan?

-No. Las funciones de la Diputación las tiene que prestar alguien. Una cosa son los deseos y otra la realidad. Las diputaciones están en la Constitución y la reforma constitucional ahora no es posible. El debate en sí es absurdo. Yo lo que gestiono es la realidad, no los sueños.

Jesús Signes

-¿Qué tal la relación con Compromís?

-Muy bien.

-¿Con todos los diputados?

-Sí.

-Al responsable de Cultura, Xavier Rius, le he leído que no ve posible compatibilizar la presidencia de la Diputación con la alcaldía de un gran municipio.

-Eso depende de la capacidad de trabajo que uno tenga y del entusiasmo que uno le ponga. Es como si yo dijera que nadie que no haya tenido funciones de gobierno en su ayuntamiento debería de ser diputado. Me parece un poco absurdo.

-Hablando de Compromís, ¿comparte la preocupación expresada en privado por algunos dirigentes socialistas en relación con el protagonismo adquirido por el partido de Oltra en los nombramientos de jefaturas de À Punt?

-Lo que me preocupa es que los nombramientos respondan a lo mismo de antes. Tienen que responder a la profesionalidad y no a las afinidades políticas.

-¿El objetivo de disolver Divalterra se mantiene?

-Ese objetivo tenía un problema muy grande, el tema de las brigadas. Y para la Diputación las brigadas siguen siendo prioritarias.

-¿Las leyes de mancomunidades y de comarcalización del Consell le parecen buenas?

-Si no chocan entre ellas, sí. Las mancomunidades ya están demostrando capacidad de gestión para los municipios pequeños. Lo que no tendría sentido sería duplicar infraestructura burocrática.

-El PP le denunció por paralizar el recibo del cobro de la tasa de basuras en su pueblo. ¿No es cuestionable que el presidente de la Diputación decida sobre un asunto que afecta a la corporación que dirige?

-La decisión no la tomé yo. Es una decisión anómala, que se saca de quicio. Ontinyent denuncia el convenio entre el consorcio y la diputación porque está caducado...

-¿Y la Diputación no tendría que haber informado a los otros 90 municipios del consorcio?

-Es que la Diputación sólo responde al que le ha preguntado. Los demás ya habían pagado. Y cuando se regularizó el convenio, la tasa ya se pasó al cobro.

-Algunos alcaldes de Compromís han firmado un manifiesto que apoya el referéndum en Cataluña y defiende que, si Les Corts lo deciden, haya un proceso similar en la Comunitat.

-Cataluña es España y no hay ninguna duda de eso.

-¿Y tienen que poder votar?

-No. ¿La ley está para cumplirla? Sí. ¿La Ley permite ese referéndum? No.

-¿Tasa turística sí o no?

-No me parece oportuno aprobar una tasa turística. Un porcentaje importantísimo del PIB es por el turismo. Y aunque las cifras macroeconómicas mejoren, en las de los ciudadanos de a pie no se percibe. Cargar más y condicionar de alguna manera un sector tan esencial de nuestra economía para lo que puedas ganar, no sé si vale la pena.

-¿Y crear la legislación y dar libertad a los municipios para que decidan?

-Creo que los municipios decidiríamos de forma mayoritaria no cobrar.

-¿La Diputación ha encontrado algún funcionario más que lleve diez años cobrando sin ir a trabajar?

-No.

-Me llamó la atención que usted reconociera, cuando se hizo público el caso de un empleado en esas circunstancias, que no sabía si había otros.

-Es que lo que controla la Diputación es si se ficha, la entrada y la salida. Lo que se hace entre una cosa y otra no se controla, lo sabe el jefe del departamento.

-¿Entonces puede haber más casos así?

-No, porque se ha pedido a los jefes de servicio que emitan informes mensuales.

Jesús Signes

«Lo normal es que la influencia de Boix y Orngo en el PSPV disminuya»

- ¿Jorge Rodríguez quiere ser el secretario general del PSPV de la provincia de Valencia?

-Lo que quiero es que haya una candidatura de consenso. Estoy a disposición del partido.

-Si hay otro candidato, ¿ya no se presentará?

-Depende del candidato y del proyecto que encarne.

-Hay quien dice que lo que usted no quiere es perder.

-No conozco a nadie que se presente a unas elecciones para perderlas.

-¿Tiene la sensación de que en su partido hay quien no quiere que usted acumule demasiado poder?

-Claro que lo hay. Pero no creo que sea una cuestión generalizada.

-¿El presidente de la Diputación es el candidato natural a liderar el partido a nivel provincial?

-No hay candidatos naturales porque el de la Diputación no es un gobierno provincial y su concepción es más municipalista. Además, desde que soy presidente de la Diputación ha habido un secretario general de la provincia, José Luis Ábalos, y no ha habido ninguna disfunción.

-¿La bicefalia en la provincia no ha generado ningún problema?

-Durante estos dos años no lo ha habido.

-¿Quién se encargó de extender el mensaje de que usted llegaba al congreso de Elche para convertirse en el heredero de Puig?

-No lo sé. Pero esto no es una monarquía que se hereda. Es un escenario (el de la sucesión) que queda tan lejos que no me lo planteo.

-¿Y no tiene la sensación de que desde que tomó alguna decisión a los seis meses de llegar al cargo -destituyó a José Manuel Orengo- alguien le ha puesto la cruz?

-Que en mi partido haya alguien a quien no le caigo bien y que haga campaña contra mí, me parece normal. Pero no pienso en eso.

-¿Qué le parece el nombramiento de Orengo como asesor de Puig en el Palau de la Generalitat el día después del congreso de Elche?

-Es una persona de la máxima confianza del presidente de la Generalitat, así que es normal que lo nombrara una vez se despejaron positivamente todas las causas judiciales que le afectaban.

-La pregunta era qué le había parecido...

-No tengo opinión.

-¿Al excogerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, lo abrasó el fuego amigo?

-Cuanto menos, hubo filtraciones muy extrañas de gente de confianza. No tengo ninguna duda.

-¿Qué es el clan de Gandia?

-Imagino que se refiere a Alfred Boix y José Manuel Orengo, dos personas que han tenido y tienen una gran influencia en el PSPV.

-¿Excesiva?

-Cuando eran vicesecretarios de Organización y de Política Institucional de la ejecutiva del PSPV no era excesiva. Pero ahora que no ocupan responsabilidades en la dirección, lo normal es que esa influencia disminuya.