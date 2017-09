Jorge Rodríguez dice ahora que no descarta optar a la Secretaría General del PSPV en Valencia «Queda un largo camino, el congreso aún no se ha convocado y habrá tiempo para hablar del tema», según el portavoz del PSPV y presidente de la Diputación de Valencia EUROPA PRESS Valencia Martes, 26 septiembre 2017, 12:41

El portavoz del PSPV y presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha afirmado este martes que no descarta presentarse a las primarias para liderar el PSPV provincial, un proceso que cuenta con dos aspirantes confirmados, la diputada autonómica Mercedes Caballero y el militante de Aldaia Rubén Fenollar.

Al ser preguntado por los medios sobre si no descarta presentarse al proceso para dirigir el PSPV de la provincia de Valencia, Rodríguez ha señalado: "No, no lo descarto", a pesar de que en un primer momento sí lo había hecho.

Asimismo, ante la pregunta de si aboga por encontrar el mayor consenso posible y buscar alianzas con otros sectores --los dos aspirantes confirmados se enmarcan dentro del sector 'sanchista'-- ha indicado que sigue pensando que "lo mejor para el partido sería evitar una nueva confrontación" aunque ha admitido que no se puede obviar que se trata de "un proceso que no es de dirigentes del partido ni de delegados, sino de los militantes, que serán quienes con su voto decidan".

En todo caso, ha proseguido Rodríguez, "queda un largo camino, el congreso aún no se ha convocado" y "habrá tiempo para hablar del tema", ha dicho antes de asistir al pleno de la corporación provincial.