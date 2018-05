Joan Lerma: «El PSPV es menos dirigista que Compromís. Los nuevos partidos son más de imposición que de participación» El expresidente de la Generalitat y exlíder del PSPV, Joan Lerma, durante la entrevista con este diario. / Juan J. Monzó El exlíder socialista no cree que la investigación sobre la financiación de su formación revele alguna irregularidad: «Detectar indicios no es nada» J. C. FERRIOL Valencia Domingo, 27 mayo 2018, 01:18

-¿Cómo ve la evolución del desafío independentista en Cataluña?

-Hay una profunda división de la sociedad catalana que tiene un responsable directo en el independentismo y una responsabilidad importante del Gobierno del PP por permitir que se llegara a esta situación sin proponer ninguna solución.

-¿Si se vuelve a aplicar el 155, debería actuarse también sobre TV3?

-La aplicación del 155 era necesaria aunque ha traído una campaña de propaganda del independentismo en el exterior. Si le sumamos una actuación en contra de los medios de comunicación, la incomprensión exterior aumentaría.

-¿Cómo valora el papel de Albert Rivera?

-Rivera es la continuación de la política anterior del PP, que fue errónea por no ofrecer más alternativa que la represión jurídica y política. Cs cree que la situación de dureza contra el independentismo les beneficia en España.

-¿A qué atribuye la falta de empuje del PSOE que constatan las encuestas?

-Cuando hay una situación de radicalización, crecen los extremos y las posiciones moderadas aparecen como ausentes. Pero esa situación no va a perdurar.

-¿Hasta cuándo piensa que se va a mantener la fractura entre el líder del PSOE y algunos de sus barones?

-Esas tensiones existirán siempre. La perspectiva regional a veces coincide y otras no con la política global. El mal ejemplo de Jordi Pujol se ha extendido al comportamiento de las CC AA y a la visión que tienen los medios, según la cual el que más grita es el más autonomista, y no el que tiene más razón.

-Algunos cargos del PSPV se han mostrado partidarios de un adelanto electoral autonómico para no compartir espacio con el PSOE en las europeas.

-Hay un hecho positivo en separar las elecciones porque se juzga más tu gestión específica que la del partido. Y uno negativo, que yo valoro más, porque cuando se agrupan elecciones es para no someter a los ciudadanos a procesos electorales continuados, que cuestan mucho dinero y paralizan las administraciones.

-¿Usted piensa que compartir elecciones con la marca electoral PSOE pueda restar opciones al PSPV?

-No lo veo así. Si el PSOE no tiene una posición sólida, el PSPV tampoco. El PSPV es una parte del PSOE. Luchar porque tenga más voz en las decisiones globales del PSOE es importante. Pero eso no puede conducir a decir que no somos lo mismo, porque a los ciudadanos no les vamos a engañar.

-Vuelvo a Cs. ¿El éxito del partido de Rivera en las encuestas obedece únicamente a Cataluña?

-Cs y Podemos son consecuencia de la crisis de los partidos tradicionales. Pero aún tienen que demostrar que tienen alternativas viables y no son sólo parte de la protesta.

-¿Diría que Cs seguirá subido a la ola hasta que le llegue el momento de gobernar?

-Juega a favor de la ola y forma parte de muchos sectores económicos para chantajear al PP, que amagan con Cs cuando el PP no está dispuesto a aceptar algunas posiciones.

-¿Cómo ve al PP?

-Es un partido muy conservador y que ha cometido muchos errores.

-¿Sustituir a Rajoy como candidato reactivaría sus opciones?

-No creo que el PP esté tan hundido como se dice. El cambio de cartel electoral... depende de quien fuera. Quizá Rajoy ha pecado de mucha prudencia en algunos temas pero eso no necesariamente es un defecto.

-Presidió la gestora que dirigió el PSPV desde la dimisión de Ignasi Pla en 2007 y hasta 2008. Un juzgado ha encontrado indicios de delito por financiación irregular, pero que estarían prescritos. ¿Observó usted en aquella etapa algún pago o contratación irregular?

-Evidentemente que no, pero es que además dudo de que exista.

-Una juez sí que dijo que existían indicios de financiación irregular...

-Indicios no es nada. Dentro del imaginario de lo que han sido las corrupciones del PP se dice 'esto puede pasar'. Pero ni pasa ni pueden demostrarlo.

-¿Conocía a Crespo Gomar o a algunas de las empresas salpicadas por esta investigación?

-Yo no me encargaba. Esto es algo de lo que se ha hecho portavoz el PP, pero nadie más ha hablado.

-Hay casi veinte investigados.

-He visto las mesas de contratación y todos son funcionarios con años de servicio en la administración, incapaces de hacer una actuación así.

-Pero si un juzgado ha decidido investigarlos, será por algo.

-Los juzgados, en vista del ambiente en el que ahora nos movemos, lo investigan todo por si acaso. Pero eso no quiere decir que haya nada.

-Hablemos del Consell actual. ¿Qué valoración hace de su gestión?

-Mucha gente está sorprendida de que las cosas circulen con tanta normalidad. La estabilidad es un factor fundamental después de las convulsiones sufridas en la Comunitat.

-¿Puig le consulta algún tema?

-No, pero estoy a su disposición. El tiene un Gobierno con diferentes opiniones y tiene la responsabilidad de tomar sus decisiones.

-Eduardo Zaplana (antes de su detención) dijo hace pocas fechas que detectaba falta de rumbo del Consell.

-El de su Consell sí que fue el rumbo equivocado, centrado en servicios y construcción. Grandes eventos, mucho turismo, mucha construcción y mucha 'felicidad'. Y todo lo que constituía la modernización del tejido industrial valenciano feneció en sus manos.

-En su partido se desliza que existen claras diferencias de gestión entre PSPV y Compromís.

-Son evidentes. Llevamos más años en la administración y somos menos dirigistas. Nosotros contribuimos a hacer aflorar las cosas que la sociedad propone, más que a imponerlas. Los nuevos partidos son más de imposición que de participación.

-La encuesta publicada hace tres semanas por este diario señalaba que cabría la reedición del tripartito, pero también podría producirse un acuerdo de PSPV y Cs. ¿De qué pacto sería más partidario?

-De momento hago lo posible porque la gente nos vote al máximo, porque eso es lo que garantiza que se lleve adelante tu programa. Si llegado el momento no es posible, hay que buscar donde se encuentran las mayores confluencias.

-¿Y las ve con el tripartito?

-Al menos hasta ahora así ha sido. Pero eso no quiere decir que en el futuro tenga que seguir siendo.

-¿Está de acuerdo con esa demonización que la consellera de Sanidad ha hecho de la gestión privada de los hospitales?

-Ese debate se ha exagerado. La concesión de Alzira había espirado.

-La de Dénia no.

-La responsabilidad directa de la administración es que haya buena gestión. En el caso de Dénia tengo entendido que había muchas quejas.

-Desde algunos ámbitos no se entienden iniciativas del Consell como el requisito lingüístico para acceder a la función pública o el decreto del plurilingüismo. ¿Las respalda?

-Nuestra división lingüística es muy complicada. Por eso nosotros siempre hemos insistido en hacerlo de una manera negociada. El tema del valenciano nunca debe sentirse como una imposición.

-¿Cuál es el motivo para que el PSPV siga anclado en un 16% de voto en Valencia ciudad pese a estar gobernando?

-Eso le pasa al PSOE en todas las grandes ciudades, donde influye más la visión general que la gestión directa.

-¿Sandra Gómez debe de ser la candidata a la alcaldía de Valencia?

-A mí me parece una buena candidata, pero tampoco se ha postulado ningún otro para considerar si es mejor o peor.

-À Punt comenzará sus emisiones el 10 de junio. ¿Opina que era una iniciativa necesaria?

-Era indispensable. Una de las joyas de la corona de la autonomía eran los medios de comunicación públicos. No me parece un coste, sino una inversión.

-Desde su partido se observa con inquietud el protagonismo de algunos cargos afines a Compromís en puestos clave de À Punt...

-Espero que la televisión se haya blindado lo suficiente como para conservar una mínima profesionalidad y no estar sometida a los cambios políticos de turno.

- Los valencianos se declaran preocupados por la falta de limpieza en las calles de Valencia y por el tráfico.

-La limpieza y el tráfico siempre han sido un problema. El carril bici sí es un problema en algunas zonas, pero eso es algo con lo que poco a poco se irá aprendiendo a convivir y tendremos una ciudad más sana. Esas son las cosas que decía antes sobre la forma de gestionar: propuestas que en principio son positivas, pero que deberían de ser más consensuadas.

-La apuesta por el carril bus, los cambios de línea en la EMT, el cambio de sentido de circulación en algunas vías... ¿diría que el concejal de Movilidad tiene un gran afán de protagonismo?

-Eso me parece a mí. El concejal toma decisiones que serían positivas si las consensuara bien.

-¿Usted sería partidario de que el Consell se planteara devolver competencias si no dispone de recursos para afrontarlas?

-Nosotros asumimos competencias conscientes de que estaban mal financiadas. Y lo hicimos pensando que si no, no nos las iban a dar. Lo que tenemos que hacer es lograr que se financien adecuadamente, porque el Estado ha sacado recursos de la sanidad y la educación y tiene que volver a ponerlos. No es una cuestión de devolver competencias.