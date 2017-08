Jiménez, el favorito para relevar a Montiel como portavoz de Podemos en Les Corts El diputado César Jiménez (d) junto a otros diputados autonómicos de Podemos. / Irene Marsilla Los afines a Pablo Iglesias podrían irrumpir en el hemiciclo si Bañón descarta sustituir a Mínguez como diputada A. CERVELLERA Miércoles, 23 agosto 2017, 00:01

Valencia. La inesperada renuncia de Sandra Mínguez a su puesto de diputada en Les Corts y en la dirección de Podemos tendrá también consecuencias en la portavocía del grupo parlamentario. Mínguez, que anunció el lunes su baja por motivos personales, era una de las dos personas señaladas para asumir el relevo de Antonio Montiel, actual portavoz parlamentario y exsecretario general del partido en la Comunitat, como síndic en Les Corts. Pero su renuncia ha propiciado que todos los focos recaigan en el diputado César Jiménez, el favorito para ocupar el cargo de portavoz.

Jiménez formó parte de la candidatura que se hizo con la dirección del partido tras las primarias que situaron a Antonio Estañ como nuevo secretario general. Montiel descartó entonces presentarse en alguna de las tres listas que compitieron en el proceso interno, aunque hubo una candidatura afín a sus ideas. Esta fue la liderada por la diputada Fabiola Meco, y en la que se implicaron siete de los doce parlamentarios de la formación morada.

La candidatura de Estañ, que quiso distanciarse del proyecto de Montiel desde el primer momento, sólo contaba con cuatro diputados autonómicos. El actual secretario general, Mínguez, Jiménez y Daniel Geffner. Tras alejarse de las tesis del actual síndic, quedó claro que sería uno de los candidatos de la lista ganadora el que asumiría el cargo de portavoz. Estañ fue autodescartado, ya que reiteró en diferentes ocasiones que si era elegido secretario general tan sólo ostentaría ese cargo, mientras que Geffner rechazó el puesto cuando se le ofreció. Una situación que dejó a Jiménez y a Mínguez como los favoritos para asumir el relevo de Montiel.

Fuentes de Podemos apuntan a que estos eran los dos nombres que barajaba la nueva dirección para ser el próximo portavoz pero la renuncia de Mínguez deja con un único candidato al puesto si se quiere mantener el precepto de que sea de la candidatura ganadora y ese es Jiménez. Pese a ello, desde la formación aseguran que el diputado sigue teniendo dudas ya que un cargo de estas características conlleva mucha experiencia y trabajo.

La salida de Mínguez también tendrá otras consecuencias en Les Corts. La siguiente en la lista electoral para asumir el escaño es la periodista Lola Bañón, quien no ha confirmado que vaya a entrar en el hemiciclo. Si finalmente renuncia al acta será Jordi Alaman el llamado a tomar el relevo. Alaman es cercano a las tesis de Pablo Iglesias y formó parte de la candidatura pablista que encabezó la senadora Pilar Lima en las primarias. Su entrada en Les Corts supondría que el sector del líder nacional de Podemos irrumpiera en el hemiciclo, ya que en la actualidad esta corriente no cuenta con ningún representante. Incluso podría darse el caso de que Alaman descartase aceptar el acta, lo que llevaría a Lima a decidir entre quedarse en el Senado o trasladarse a Les Corts. Una opción que desde su entorno, por el momento, no contemplan.